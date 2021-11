Taha Mansour est le metteur en scène de "La mystérieuse histoire de Thomas Polgarast".

Atlanti-Culture Et si c’était possible ?

Théatre

Théo théatre de Paris

Mise en scène : Taha Mansour

Comédien : Taha Mansour

RECOMMANDATION : BON

• Taha Mansour, ingénieur de grande école et mentaliste nous sert un étonnant cocktail de magie, d’hypnose, d’analyse comportementale et de morphopsychologie. Un cocktail qui nous fait perdre tout repère, nous rend transparents et jouets de son bon vouloir. Un voyage mental révélé, une simulation de séance de voyance où aucune information ne semble secrète, une connexion invisible et mystérieuse entre deux parfaits inconnus….

• Entre toutes ces expériences mystérieuses il nous sert des débuts d’explications du fonctionnement et des brides d’histoire de ces phénomènes ...

POINTS FORTS

• L’extraordinaire talent de l’homme-orchestre Taha Mansour .

• La passion qui l’anime de partager ses talents avoués et d’en évoquer d’autres moins inavouables… tant il trouve de plaisir à manipuler les spectateurs qu’il invite sur scène, comme ceux complices, restés dans la salle.

• Tous les exercices plus surprenants et inquiétants les uns que les autres, s’enchaînent dans les éclats de rires et l’amicale relation qu’il noue avec les spectateurs.

• L’illustration musicale d’Antoine Piolé accompagne avec bonheur un spectacle entre humour, incrédulité, doutes et inquiétudes.

POINTS FAIBLES

• Elles ne concernent que le théâtre qui, en termes de confort et de propreté, n’est pas un exemple. Dommage.

EN DEUX MOTS...

« Le mystérieux est le plus beau sentiment que l’on peut ressentir. » (Albert Einstein)

UN EXTRAIT

« Vous pensez que vos choix sont libres ? Que vos secrets sont bien gardés dans votre esprit ? Que vous êtes peut-être ... imprévisible ? »

L'AUTEUR

• Taha Mansour est auteur, metteur en scène et interprète. Ingénieur de formation (Centrale Paris), Taha Mansour a toujours eu une âme artistique. En parallèle de ses études, il se produit sur scène dans des comédies musicales, des concerts, des spectacles d’improvisation, le plus souvent tant que mentaliste.

• Taha Mansour est aujourd’hui consultant pour diverses troupes de théâtre, artistes et mentalistes internationaux. Il vient de créer et interprète un autre spectacle, « La Mystérieuse histoire de Thomas Polgarast » au Théo Theâtre de Paris.