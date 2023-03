"Le Management totalitaire" de Violaine des Courières : un essai tonique, bien documenté. Cependant, une analyse sur la défaillance de notre management aurait été bienvenue

"Le Management totalitaire" de Violaine des Courières est à retrouver aux éditions Albin Michel.

THÈME

Management totalitaire : bigre ! le titre est rude… L’ouvrage affiche une thèse semi avérée, semi contestable ; « excessive » dit un témoin. Dans le texte, on trouve pourtant la « tentation totalitaire », plus conforme à la réalité socioéconomique et au contenu du livre.

Dans un essai tonique, bien documenté, faisant référence aux Temps modernes de Chaplin comme à la réflexion de Hannah Arendt sur le totalitarisme, Violaine des Courières est partie de longs mois sur le sentier cabossé du management d’aujourd’hui. Elle met en scène, en deux parties et vingt-deux chapitres, ses symptômes idéologiques et pathologiques.

POINTS FORTS

Dans cette revue de faits qui fâchent, défilent à la barre les maux de l’entreprise : le court-termisme, le vocabulaire apocalyptique, le carcan financier, le diktat du cours de bourse, la chasse aux maillons faibles, aux compétences et aux talents, le profilage psychologique, le positionnement ambigu des DRH, la novlangue et l’infantilisation du personnel, l’emprise des cabinets conseil, anglo-saxons de préférence. Sont décrits les pièges de la confiance, de la loyauté, de l’exemplarité et de l’entre-soi au prisme du bien-être, du comportement, de l’employabilité à durée déterminée de salariés devenus sans illusions, sortis du système dès leurs premières rides.

Apparaît aussi un vide, la disparition du « management à la française », historiquement inabouti, épuisé par ses contradictions, incapable de choisir, dans sa décroissance industrielle et son exception non compétitive, entre le modèle anglo-saxon, envahissant, individualiste et sans état d’âme, et le modèle collectif allemand, culturellement plus proche de nous, qui n’a rien abdiqué, lui, de ses repères.

Dans sa conclusion, l’auteur interroge : « Le monde qui vient sera-t-il bipolaire » ? Bipolaire, oui, avec ses jours « avec » et ses nuits « sans », plus que totalitaire même si l’on sent bien cette tentation à l’œuvre et la démesure du marché mondialisé avec ses groupes tentaculaires et incontrôlés, ses idéaux factices, cette alliance stérile du « fric » béton et du « toc » tendance, de la déconstruction profitable, cette humanité en voie de robotisation, devenue collatérale pour des financiers qui ont poussé les ingénieurs et les entrepreneurs vers les marches basses du podium.

QUELQUES RÉSERVES

A ce constat sévère et à un panorama nécessairement incomplet, en dehors d’un chapitre sur « les bastions qui tiennent encore » (les entreprises familiales essentiellement), il manque une analyse sur la défaillance de notre management et, à l’inverse, de l’inemployabilité à la française et des responsabilités des acteurs socioéconomiques ainsi qu’une réflexion finale sur le besoin managérial qui se profile dans le monde polyfracturé et ultra concurrentiel qui menace ce qu’il en reste. Il est vrai que la perfection n’est pas de ce monde ingrat du management...

ENCORE UN MOT...

Une enquête vigoureuse, sans concessions, agréable à lire. Une sorte de reportage kaléidoscopique sur le front managérial qui témoigne, formule et décoiffe

UNE PHRASE

”Les PAP sont conçus uniquement pour mener les salariés présumés hors course dans l’antichambre du licenciement.” (p. 47)

”La direction de Microsoft a identifié ceux qui pensent tout savoir et ceux qui veulent tout apprendre. Et ils ont remplacé les sachants par les apprenants”. (p. 59)

"Les entreprises sont le théâtre de réorganisations permanentes, le turn-over donne le tournis.” (p. 82)

On affuble les plans sociaux de petits noms censés en atténuer la nocivité.” (p. 83

“Les chiffres semblent avoir remplacé les mots.” (p. 90)

“Les directions aiment se séparer des bourreaux et sortir de leur vue ceux qui font le « sale boulot »”. (p. 117)

“Utiliser ces figures historiques pour forger des héros financiers est de l’ordre de l’usurpation.” (p. 130)

“Les groupes (…) se donnent des airs d’ONG”.(p. 162)

“Après le temps de la loyauté, vient celui de l’épuisement.” (p. 185)

L'AUTEUR

Violaine des Courières, formée à l’université Panthéon Sorbonne et l’universita Karlova de Prague, est journaliste. Après des expériences à La Vie, L’Obs (Rue89), elle œuvre au service Société du magazine Marianne. Le Management Totalitaire est son premier livre.