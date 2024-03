"Le malade imaginaire" : un conte où la violence faite aux hommes résonne comme un appel à l’aide

Mais attention ! C’est ici que le talent, l’expérience et l’univers artistique et musical du metteur en scène vont conférer à cette simple comédie-ballet en trois actes une contemporanéité, une dynamique, un charme imprévu et magique du début au quasi terme de la pièce.

Des textes, des ballets, des chants, des danses, de l’humanité de Toinette, de la solitude et du caractère dépressif d’Argan, de la rébellion d’Angélique, le metteur en scène garde tout mais en même temps il change tout. Ce n’est plus le même univers. Ainsi la scène des Egyptiens habillés en maures pour divertir Argan va être transmutée en scène de banlieue où cinq jeunes vont faire une arrivée fracassante sur le plateau, micro à la main, avec l’énergie d’une bande en pleine revendication (1) (mais pacifique) illustrant un conflit inter générationnel et culturel. Marc Antoine Charpentier vient de céder la place à MC Solar !!

Le metteur en scène a réussi à « coller aux verbatim » de Molière à quelques coupures près et à conserver le meilleur de ses effets comiques, sans nuire à son intention sociale et contemporaine. Le télescopage entre les mots et néologismes de la dramaturgie originelle et l’atmosphère de la rue d’aujourd’hui, avec sa musique, les contorsions et la dégaine de Cléante, est véritablement une réussite.

Ainsi la tournure emphatique, le vocabulaire hyperbolique du médecin de passage (endossé par Toinette, la gouvernante de confiance, elle-même instigatrice du stratagème) prend tout son relief en contrepoint des airs de rap et des danses hip hop de rue. La scène anaphorique du « poumon » reste exceptionnelle ici aux Bouffes, comme au Français.

Dès l’entrée en matière, l’originalité de la mise scène interpelle : Argan, nu, est dans une salle de bains qui ressemble à un salon de coiffure (immense tablette carrelée) assis sur le “trône“ comme on disait autrefois (mais celui-ci n’avait pas encore été inventé).

l’hypocondriaque dépressif compte inlassablement ses billets, qu’il va devoir donner, à contrecœur à son médecin, Monsieur Purgon. Survient Toinette, enjouée et énergique, qui vient remettre de l’ordre dans tout ça avec autorité.