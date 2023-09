"Le livre des solutions" de Michel Gondry : c’est drôle, foutraque, farfelu et, de toute évidence, très autobiographique, avec, dans le rôle d’un cinéaste bipolaire, un Pierre Niney au sommet

Le film "Le livre des solutions" de Michel Gondry est à découvrir dans les salles de cinéma à partir du 13 septembre.

Le livre des solutions

De Michel Gondry

Avec Pierre Niney, Blanche Gardin, Françoise Lebrun, Vincent Elbaz…

Notre recommandation 4/5

THÈME

Coucou, le revoilà. Après huit ans d’absence remarquée, Michel Gondry revient enfin sur les écrans. Pour son douzième long métrage, ce réalisateur inclassable conte les aventures chaotiques d’un cinéaste bipolaire qui choisit d’aller finir son film dans les Cévennes pour tenter d’échapper à ses producteurs parisiens.

Marc, réalisateur à succès ( Pierre Niney) est en panne sèche d’inspiration : assailli et déstabilisé par ses financiers, il cale sur le montage de son film. Pour le terminer, il s’enfuit àu calme, avec sa monteuse (Banche Gardin) et sa régisseuse ( Frankie Wallach), dans le village des Cévennes où habite sa tante Denise ( Françoise Lebrun). Mais voilà que tout d’un coup, sa créativité se remet à fonctionner, à bouillonner même, ce qui provoque en lui et autour de lui un gigantesque chaos. Pour tenter d’y voir plus clair, Marc se lance alors dans l’écriture d’un Livre des Solutions, un recueil de conseils pratiques qui pourra peut-être lui donner la solution de tous ses problèmes ...

POINTS FORTS

Michel Gondry n’est jamais autant meilleur que lorsqu’il pioche dans son propre vécu pour écrire ses scénarios. C’est le cas de ce Livre des Solutions qu’il a nourri de la période de déprime qu’il traversa lors du tournage de son adaptation de l’Écume des jours. De cette période qui fut terrible pour son équipe et pour lui -il alternait, en vrac, les moments d’abattement, de colère, d’excès, et de « laisser-aller-au-n’importe quoi » -, le réalisateur a tiré ce film hilarant, où il ne s’épargne pas. Quel talent pour manier l’autodérision !

Le cinéaste a-t-il vraiment vécu les scènes invraisemblables qu’il montre ici ( dont celle, d’anthologie, où son « double » fictif dirige un petit orchestre avec son corps, sans la moindre partition devant lui, puisqu’il ne sait pas lire une note ! ) ou les a-t-il inventées dans la folle lancée de son écriture? Au fond, peu importe, puisqu’elles « marchent », donnent son côté « impro » au film, qui le rend si jubilatoire à regarder.

Pour interpréter ce film qui relève du bric-à-brac, du coup de génie, du conte, de la poésie et de la bidouille, il fallait des interprètes qui puissent « tenir la rampe » de tous ces aspects-là. Michel Gondry les a trouvés : Blanche Gardin est sensationnelle dans son personnage de monteuse dupe de rien, à la fois attentive, amoureuse, pragmatique et pince-sans-rire; la grande Françoise Lebrun joue avec son humanité, sa tendresse et sa malice coutumières, la gentille tante prête à tout pour aider son neveu chéri, pourtant si déjanté; quant à Pierre Niney, il explose de drôlerie, à la fois barrée et contrôlée dans le rôle de Marc, l’alter ego fictif de son réalisateur. L’ancien pensionnaire de la Comédie Française a sans doute trouvé là un de ses rôles les plus hilarants. « Nineynarrable »! comme l’a si joliment titré notre confrère Le Figaro !

QUELQUES RÉSERVES

Un poil égocentrique cet autoportrait ? Sans doute, et alors ? Il est en même temps tellement amusant, inventif et déjanté qu’on ne peut que passer l’éponge.

Un poil longue la seconde partie ? Sans doute s’essouffle-t-elle un peu. Mais, si peu, grâce notamment aux interprètes qui tiennent, jusqu’au bout, la grande forme de leurs personnages…

ENCORE UN MOT...

Vous n’aimez ni le conformisme, ni l’attendu, ni le sage, ni le précautionneux, mais au contraire, adorez le déjanté, le gonflé, l’original, le désopilant et le burlesque? Alors ce Livre des solutions est pour vous. Non seulement vous jubilerez aux idées « abracadabrantesques » de son scénario, mais vous serez épaté par un Pierre Niney d’une extravagance tellement…précise qu’il ne serait pas étonnant de le retrouver nominé pour le prochain César du meilleur acteur.

UNE PHRASE

« L’autodérision a été un matériau qui m’a permis de construire cette histoire et de faire rire, car certaines situations sont aussi ridicules que drôles. Réaliser des films partiellement autobiographiques permet de cerner toutes les motivations des personnages. La fiction, elle, permet de créer un monde dans lequel on aurait aimé vivre, avec des gens que l’on aime. C’est pour cela que je n’utilise jamais mes films pour régler mes comptes. J’essaie au contraire d’être tendre avec mes personnages » (Michel Gondry, réalisateur).

L'AUTEUR

Réalisateur, mais aussi musicien, peintre, décorateur et auteur de bandes dessinées, Michel Gondry est une comète à éclipses dans la galaxie du cinéma. Il débute en faisant des clips pour des chanteurs et des groupes à succès (Björk, Daft Punk, les Rolling Stones…). En 1998, il se lance dans le court métrage. Suit un premier long, Human nature. Malgré la présence de stars comme Patricia Arquette, cette fable sur la triste condition humaine face à la sexualité est un bide. Contre toute attente, en 2004, son deuxième long, Eternal sunshine of spotless mind, un film romantique avec Kate Winslet, fait des étincelles. Bien que fumeux, il obtient l’Oscar du meilleur scénario original. Suivront en 2006, La Science des rêves, tourné en français et en anglais avec des acteurs français, puis en 2008, Soyez sympas, rembobinez. En 2009, le cinéaste retourne vers son passé avec L’épine dans le cœur, bouleversant documentaire sur sa tante directrice d’une école primaire dans les Cévennes, hommage à la France des années 50. En 2013, il adapte L’Écume des jours de Boris Vian. La liste n’est pas exhaustive.

Cinéaste sympathique, doué, parfois même génial, diagnostiqué tardivement bipolaire, Michel Gondry, né en 1963 à Versailles d’un père informaticien passionné de jazz, se prend parfois les pieds dans ses bobines. (Microbe et Gasoil fut, notamment un cuisant ratage). Mais les cinéphiles l’adorent pour sa fantaisie, son culot, son inventivité et même ses merveilleuses maladresses. Il y a huit ans que cet inclassable réalisateur, désormais exilé aux Etats-Unis, n’avait plus sorti de film. La presse a accouru aux projections de son Livre des solutions. Une preuve s’il en est, de l’intérêt qu’il suscite encore, malgré sa longue absence du grand écran.