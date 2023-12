"Le jour où je suis devenue Chanteuse Black" : une magnifique performance de chanteuse et de comédienne

Malheureusement, la prestation bluffante de Caroline Devismes ne cache pas toutes les imperfections qui accompagnent le spectacle et finissent par le plomber.

Progressivement en effet, le texte, trop plat, prend de plus en plus de place et le charme soudain n’opère plus. La partie sur la quête d’identité en fin de spectacle est même carrément laborieuse.

La mise en scène est digne d’un mauvais café-théâtre. On a connu Thomas le Douraec bien plus inspiré dans Le portrait de Dorian Gray, toujours à l’affiche, également avec Carmine Devismes.

Le batteur joue bien la comédie mais n’a qu’une pratique limitée de son instrument, le pianiste chante remarquablement mais se révèle un bien piètre acteur et l’on n’entend pas assez son piano, dommage car l’idée de ce spectacle assez inclassable était bonne.

ENCORE UN MOT...

« Une seule goutte de sang et vous êtes noire », c’est la « one drop rule », véritable mantra de Claude Odell Dabbs, le grand-père noir de Caroline Desvimes.