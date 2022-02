Le grand remplacement ? Pensons-y toujours, n’en parlons jamais !

En 1871, la France de Napoléon III fut battue par les Prussiens. Ils nous arrachèrent l’Alsace et la Lorraine. Dès lors, l’idée de la revanche fut dans tous les coeurs. Elle se traduisit par une phrase restée célèbre : « L’Alsace et la Lorraine pensons-y toujours, n’en parlons jamais ». Car on craignait de fâcher les Prussiens qui étaient alors plus forts que nous.

Avec le grand remplacement, c’est à peu près la même chose. Depuis qu’elle a été formalisée par Renaud Camus et mise en musique par Éric Zemmour, cette notion est maudite. L’utiliser vaut descente aux enfers.

Pour l’avoir prononcé, Valérie Pécresse est condamnée de toute part. Y compris dans son propre parti où elle est désavouée par Jean-François Copé et Xavier Bertrand. Elle aurait dû se contenter d’y penser et de ne pas en parler.

On sait ce qu’il y a d’excessif dans la notion de grand remplacement. En effet, ce n'est pas demain la veille qu’une population étrangère se substituera à la population française. Et que s’accomplira la triste prophétie décrite par Houellebecq dans « Soumission ».

Mais il n’est pas interdit pour autant de garder les yeux ouverts. Crois-t-on après avoir vu Zone Interdite que Roubaix est encore une ville française ? Peut-on ignorer que Trappes est devenu un petit émirat islamique ? Serions-nous assez aveugle pour ne pas voir que les quartiers nord de Marseille ne sont plus régi par les lois françaises ?

Valérie Pécresse est présidente de la région Île-de-France. À ce titre, elle sait fort bien ce qui se passe dans le 93. Peut-être qu’emportée par sa fougue, elle a projeté les images de la Seine-Saint-Denis sur toute la France ?

Ps: À part ça - et quels que soient ses défauts dont le manque de talent oratoire n’est pas le moindre - Valérie Pécresse est la seule à avoir une chance (certes très petite) de battre Emmanuel Macron !