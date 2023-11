Le grand et audacieux pari de science-fiction de la Silicon Valley sur l’appareil qui succède au smartphone

Le AI-Pin mise sur un assistant vocal avec une intelligence artificielle et un mini-projecteur intégré

Damien Douani est Explorateur Digital & Prospectiviste. Il est le responsable Innovation de l’école Narratiiv, en charge du Creative Lab, et enseignant en IA. Il est aussi spécialiste des médias sociaux et des usages émergents chez LAB36. Chroniqueur et éditorialiste sur BFM Business, il est le co-producteur du podcast Les Eclaireurs du Numérique.

Atlantico : Aux Etats-unis, la start-up Humane vient de lancer AI-Pin. C'est une petite broche à porter sur son vêtement qui a pour ambition de vous libérer de votre dépendance aux écrans plats. Comment ?

Damien Douani : Aujourd'hui la nouvelle ambition de la Silicon Valley et de trouver le successeur aux smartphones modernes inventé par l'iPhone. Et c'est notamment pour une raison simple qui est le plafonnement du nombre d'appareils vendus, et à un ralentissement l'innovation qui se fait désormais se fait de manière très incrémentale. Il faut donc arriver à trouver quelque chose de vraiment nouveau. Pour certains ça sera les écrans pliables, pour d'autres les casques de réalité augmentée (que Apple appelle "l'informatique spatiale"), et il y a enfin une autre direction qui essaye de faire totalement disparaître l'outil en lui-même et son interface. Autrement dit, se débarrasser complètement de l'écran. Cela peut avoir une vertu, qui permet de raconter une belle histoire : arriver à détacher les yeux des écrans, et donc de libérer nos attentions aujourd'hui totalement absorbées par ceux-ci. Dans le cas de AI Pin, il s'agit d'un petit appareil que l'on va accrocher à son revers de veste ou de chemisier, qui intègre une caméra qui va constamment filmer son environnement, et d'un pico projecteur qui permet d'afficher les informations dans la paume de la main si on la place au niveau du cœur. L'interface qui apparaît est assez rudimentaire, digne d'un Nokia 3310, mais ce n'est pas tant l'interface qui est intéressante que l'intelligence qui est intégrée à l'outil et qui permet, d'après la démonstration qui en a été faite, d'interagir avec avec l'objet de manière très fluide. Ce qui change des assistants peu intelligents tels qu'Alexa Siri ou Google que nous avons dans nos objets aujourd'hui.

Pour nous couper de nos smartphones et autres tablettes, la solution de Humane c'est d'utiliser l'intelligence artificielle. En faisant disparaître les écrans, Humane veut nous rendre encore plus dépendant de la technologie. Est-ce paradoxal ?

C'est effectivement paradoxal. Et à la fois ça ne l'est pas tant que ça puisque le fantasme de la Silicon Valley et notamment de faire en sorte que nous soyons totalement intégrés et immergés la Matrice technologique. Certains comme Elon Musk veulent insérer des implants dans les corps pour en faire des humains augmentés, pour d'autres il s'agit d'avoir un objet qui disparaît totalement mais qui est constamment à nos côtés. Mais cette dépendance sera beaucoup plus discrète puisqu'il ne sera pas nécessaire d'avoir un écran dans sa main. Il suffira d'invoquer un besoin pour échanger avec la machine le temps de la demande. Et en même temps, cela va rendre la technologie omniprésente et omnisciente, tel une sorte d'ange numérique posé constamment sur notre épaule. Moins de smartphone visible pour plus de connexions invisibles, c'est l'équation que désire résoudre ce nouveau produit.

Humane indique que "l'intelligence artificielle peut créer une expérience qui permet à l'ordinateur de passer essentiellement au second plan". Qu'est-ce que cela veut dire?

Un ordinateur, c'est un clavier et un écran. Même le smartphone, avec son écran tactile, est un ordinateur dont le clavier n'apparait que lorsqu'on a besoin de lui. En faisant totalement disparaître physiquement l'écran pour uniquement des informations projetées dans la paume de la main quand on en a besoin, et en faisant en sorte que la seule moyen d'échanger avec la machine soit via une intelligence artificielle, Humane désire mettre en avant en premier lieu la simplicité d'interaction et d'utilisation. L'ordinateur sous forme d'une unité centrale existe toujours, mais il est restreint à un petit carré que l'on va accrocher sur son vêtement, et qui n'est pas dans notre champ de vision. Ce qui prévaut, c'est ce que l'on veut faire, et ce qu'on va lui demander. Et non le moyen d'arriver à réaliser ce besoin, par exemple en lançant une application.

Le AI-Pin, c'est l'avenir ou de la science-fiction ?

C'est le fantasme de Jarvis, l'ordinateur à tout faire qui est toujours aux côtés de Iron Man, et qu'on ne voit jamais. C'est très clairement quelque chose qui va puiser dans l'imaginaire de la science-fiction, tout comme à son époque l'iPad s'était inspiré de l'outil de communication présenté dans Star Trek. Il me paraît assez évident que la disparition des interfaces telles que nous les connaissons aujourd'hui est le chemin à suivre. On va retrouver de l'intelligence absolument partout, aussi bien dans ses lunettes que dans les objets de sa maison, sa montre bien sûr, sa voiture etc. L'ordinateur tel que nous qui nous sont aujourd'hui n'est qu'une version numérique de la machine à écrire. La génération avenir désir définitivement tuer le père et le grand-père, en dissolvant l'informatique dans notre quotidien. Le premier pas de cela sont les casques de réalité mixées que défendent Meta et Apple. Est-ce que AI Pin ne va se vendre ? Il est trop tôt pour le dire, tout comme il est peut-être trop tôt pour sortir ce type d'appareil. Mais on a pas toujours tort d'être en avance !