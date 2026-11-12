MULTIPLES RISQUES
12 novembre 2026
Le gouvernement recommande un kit d’urgence de 72 heures en cas de crise majeure, mais voilà pourquoi ça ne suffit pas
La récente campagne « Be Ready » du gouvernement britannique conseille aux ménages de constituer une réserve de nourriture et de boissons pour trois jours en cas d'urgence. Les ventes d'eau en bouteille et de conserves ont explosé, les ménages se préparant à une forte tempête, une longue coupure de courant ou une cyberattaque.
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La Dre Ebru Surucu-Balci est professeure adjointe spécialisée dans les chaînes logistiques circulaires au sein de la faculté de gestion (School of Management) de l’université de Bradford. Ses travaux de recherche portent activement sur les chaînes logistiques circulaires, la numérisation et la décarbonation des chaînes logistiques.
Gokcay Balci est maître de conférences en transport de marchandises et logistique durables à l'Université de Leeds.
La Dre Ebru Surucu-Balci est professeure adjointe spécialisée dans les chaînes logistiques circulaires au sein de la faculté de gestion (School of Management) de l’université de Bradford. Ses travaux de recherche portent activement sur les chaînes logistiques circulaires, la numérisation et la décarbonation des chaînes logistiques.
Gokcay Balci est maître de conférences en transport de marchandises et logistique durables à l'Université de Leeds.