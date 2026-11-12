MULTIPLES RISQUES

Le gouvernement recommande un kit d’urgence de 72 heures en cas de crise majeure, mais voilà pourquoi ça ne suffit pas

La récente campagne « Be Ready » du gouvernement britannique conseille aux ménages de constituer une réserve de nourriture et de boissons pour trois jours en cas d'urgence. Les ventes d'eau en bouteille et de conserves ont explosé, les ménages se préparant à une forte tempête, une longue coupure de courant ou une cyberattaque.