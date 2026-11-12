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En France, le gouvernement préconise d'établir un « Kit d'urgence de 72 heures » pour faire face aux catastrophes majeures (inondations, tempêtes, pannes de réseau, crises sanitaires ou industrielles).
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MULTIPLES RISQUES

12 novembre 2026

Le gouvernement recommande un kit d’urgence de 72 heures en cas de crise majeure, mais voilà pourquoi ça ne suffit pas

La récente campagne « Be Ready » du gouvernement britannique conseille aux ménages de constituer une réserve de nourriture et de boissons pour trois jours en cas d'urgence. Les ventes d'eau en bouteille et de conserves ont explosé, les ménages se préparant à une forte tempête, une longue coupure de courant ou une cyberattaque.

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MOTS-CLES

approvisionnement , denrées alimentaires , kit de survie , menaces , conflit , Catastrophe naturelle , crise

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Ebru Surucu-Balci

La Dre Ebru Surucu-Balci est professeure adjointe spécialisée dans les chaînes logistiques circulaires au sein de la faculté de gestion (School of Management) de l’université de Bradford. Ses travaux de recherche portent activement sur les chaînes logistiques circulaires, la numérisation et la décarbonation des chaînes logistiques.

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Gokcay Balci

Gokcay Balci est maître de conférences en transport de marchandises et logistique durables à l'Université de Leeds.