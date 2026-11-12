ECART TRANSATLANTIQUE
12 novembre 2026
Le fol envol de la productivité américaine
Portée par l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle et la vigueur de son secteur énergétique, la productivité américaine accélère spectaculairement depuis 2023. À l'inverse, l'Europe peine à retrouver son rythme d'avant-Covid, freinée par ses rigidités structurelles et son incapacité à faire émerger des géants technologiques capables de capter cette révolution industrielle.
5 min de lecture
THEMATIQUESInternational
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.