ECART TRANSATLANTIQUE

Le fol envol de la productivité américaine

Portée par l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle et la vigueur de son secteur énergétique, la productivité américaine accélère spectaculairement depuis 2023. À l'inverse, l'Europe peine à retrouver son rythme d'avant-Covid, freinée par ses rigidités structurelles et son incapacité à faire émerger des géants technologiques capables de capter cette révolution industrielle.