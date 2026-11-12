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Des ouvriers assemblent des voitures dans l’usine d’assemblage Ford, récemment rénovée, à Chicago, le 24 juin 2019.
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ECART TRANSATLANTIQUE

12 novembre 2026

Le fol envol de la productivité américaine

Portée par l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle et la vigueur de son secteur énergétique, la productivité américaine accélère spectaculairement depuis 2023. À l'inverse, l'Europe peine à retrouver son rythme d'avant-Covid, freinée par ses rigidités structurelles et son incapacité à faire émerger des géants technologiques capables de capter cette révolution industrielle.

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MOTS-CLES

Etats-Unis , productivité , Donald Trump , croissance , compétitivité , IA

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Philippe Crevel

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.