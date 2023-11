"Le défi de Jérusalem" d'Eric-Emmanuel Schmitt

Dramaturge inspiré, l’auteur de la Nuit de feu, ouvrage dans lequel il décrivait son expérience mystique dans le désert du Hoggar, et de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, revient aux sources avec ce récit de voyage en Terre Sainte.

Eric-Emmanuel Schmitt met de côté ses écritures en cours en l’occurrence, étrange coïncidence, son futur roman sur Moïse fuyant l’Egypte pour gagner la terre promise, Canaan. Mais va-t-il trouver le temps de répondre favorablement à l’invitation du Saint-Père, le pape François ? Car c’est depuis son cabinet de secrétaire du Vatican que le père Lorenzo Frazzini fait part de sa proposition dans un français chantant : « Ici, au Vatican, nous apprécions votre foi et votre liberté. Nous aimerions vous envoyer en Terre Sainte y faire des rencontres, visiter les lieux, et vous reviendriez avec le journal de votre voyage». Après moult hésitations Éric Emmanuel Schmitt décide de partir ; c’était un rêve, il va se réaliser. Il ira pour la première fois à Jérusalem pour « donner un corps à sa foi » car, à 28 ans, Éric-Emmanuel Schmitt, qui se décrit comme un « agnostique croyant », a, comme le Père de Foucault, découvert sa foi dans les sables du Sahara. Sa foi oui, mais le christianisme pas encore. Celui-ci lui fut révélé quelques nuits plus tard sous le ciel de Paris, après la lecture d’une traite des quatre Évangiles : « Un élément me foudroya, l’amour que Jésus plaçait au-dessus de toutes les valeurs au point d’en mourir et de renaître ».

Après ce choc qui le transforma, corps et âme, il travailla des milliers d’heures « pour mieux appréhender et comprendre le mystère, les mystères.. » écrit Eric-Emmanuel Schmitt, qui va alors se rendre à l’évidence : il est chrétien. Voilà donc parti notre voyageur pour « marcher là-bas où tout a débuté, là-bas où tout s’est noué » : l’arrivée au port fut rude, les désillusions nombreuses, mais le bonheur tant espéré était bien au bout du chemin. Ce « Défi» constitue les carnets de voyage de l’auteur écrits au fil de l’eau, au gré des visites et des rencontres. Avec un groupe de pèlerins il a sillonné ce territoire en revenant aux sources en Terre sainte, pays aux 1000 empreintes de Bethléem à Nazareth et à Césarée, lieu intense et cosmopolite qu’il saisit sur le vif.

En approfondissant son expérience spirituelle, il fait part également de ses surprises, de ses interrogations, de ses réflexions sur le monde qui va et surtout qui va mal. A Jérusalem, Schmitt va d’abord se trouver confronté aux marchands du temple, à tout un folklore superficiel, anachronique, trop commercial pour être sincère. Mais un événement exceptionnel survient ; englué dans la foule, réglant ses pas sur les autres pèlerins, faisant la queue de palier en palier sur le chemin du Golgotha, lieu du crâne, notre pèlerin est pris d’un malaise, soumis à un violent éblouissement.

Soudain « il se fige, il sent un regard posé sur lui qui le transperce puis l’enveloppe et le couvre ». Notre voyageur mystique bientôt tremble tous ses membres : « mon cœur s’affole, je suffoque à genoux en larmes puis une odeur m’envahit, une chaleur m’étreint. L’odeur est celle d’un être humain, un effluve de chair et de peau. Tout à coup les frissons disparaissent, Eric-Emmanuel bascule dans la joie car il réalise ce qui vient d’arriver. « Pourquoi mon Dieu, pourquoi tant d’amour, pourquoi moi, je ne mérite rien de tel ?». Il est transporté d’émotion, sa joie n’est pas feinte. Plus tard, notre voyageur va mettre ses pas dans ceux de Jésus avec les autres pèlerins, arpentant la Via Dolorosa en suivant, station par station, le même chemin que Jésus jusqu’à la crucifixion