Le découplage des économies occidentales avec la Chine ? Une illusion et voilà pourquoi

"Le voyage de Xi Jinping à San Francisco a montré, lors d’un grand dîner avec les communautés d'affaires américaines, à quel point la Chine avait envie de renouer avec les relations commerciales passées", souligne Jean-François Di Meglio.

Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.

Atlantico : Les Etats-Unis ont tâché de découpler leurs importations du marché chinois. Pour autant, certains éléments laissent à penser, comme l’explique Robin Brooks de Goldman Sachs, que la Chine continue à exporter ses produits aux Etats-Unis à l’aide de chemins détournés, en passant notamment par le Mexique. Qu’est-ce que cela signifie exactement ? Comment cela peut-il impacter la politique commerciale des Etats-Unis ?

Jean-François Di Meglio : Les exportations chinoises vers les Etats-Unis ont certes ralenti mais elles restent quand même considérables. Le principal phénomène concerne l'addition des importations et des exportations de la Chine vers l'Asie du Sud-Est, qui sont désormais supérieures aux importations et aux exportations de la Chine vers l'Europe et vers les Etats-Unis. En d’autres termes, la première région d'échanges de la Chine, c'est l'Asie du Sud-Est. Mais avec ces pays, la Chine importe beaucoup plus qu’elle n'importe des Etats-Unis ou de l'Europe. C'est ce qui explique un tel chiffre. En réalité, la baisse marginale des exportations chinoises vers les Etats-Unis ne change pas vraiment la donne. Donc ce n'est pas dans ce sens-là que l’on parle de découplage. C’est par rapport aux Etats-Unis qui veulent mettre des embargos sur un certain nombre de produits sensibles. Ils veulent ainsi obliger la Chine, soit à monter en gamme toute seule, soit à ne pas monter en gamme. Le Mexique est donc une alternative, une autre voie.

Est-ce que les produits passant par le Mexique ne coûtent-ils pas par définition plus cher ? Compte tenu du Mexique qui sert de point de passage, un tel découplage est-il pertinent sur le plan économique ?

Depuis que les Etats-Unis ont pris des mesures contre les voitures électriques chinoises, il y a évidemment des flux officiels ou illégaux entre la Chine et le Mexique et entre le Mexique et les Etats-Unis. La Chine envoie ses marchandises vers les Etats-Unis par des itinéraires plus détournés, via le Mexique. C’est la grande information de la semaine mais pour l'instant, cela reste assez marginal.

Compte tenu du fait que le Mexique serve de point de passage pour les marchandises, un tel découplage est-il pertinent sur le plan économique ?

Le principal partenaire du Mexique reste les Etats-Unis. Il peut y avoir des produits chinois dans les échanges. Mais du point de vue de la chaîne logistique, cela est beaucoup plus compliqué qu'avec les États-Unis. Ces échanges vont peut-être se développer mais cela reste assez marginal.

Pourquoi les Etats-Unis cherchent-ils à découpler leur économie de celle de la Chine ?

Cela est lié à la guerre technologique qui est très rude pour deux raisons. Nous sommes dans une époque où la technologie permet la productivité pour aboutir ensuite à la maîtrise des standards. Si vous développez une plateforme numérique américaine ou chinoise, tous les produits qui fonctionneront sur cette plateforme seront liés à l'économie américaine ou chinoise. Il existe d’énormes enjeux géo-numériques qui représentent une part importante de l'économie. Il s’agit d’un enjeu commercial en plus d’être un enjeu stratégique. Il est évident que la montée en gamme de l'industrie chinoise s’accompagne d’une montée en gamme d’un point de vue stratégique. Cela menace potentiellement les équilibres diplomatiques entre la Chine et les Etats-Unis. En d'autres termes, les Etats-Unis ne veulent pas que la Chine ait une maîtrise technologique d'armes qui lui donnerait une suprématie qu’elle n’a pas pour l’instant.

Comment les Etats-Unis pourraient-ils préserver leur marché intérieur face aux exportations chinoises ?

Il y a une addiction totale des Etats-Unis aux produits chinois depuis des années. Cela date de l'entrée de la Chine dans l'OMC. En plus, les Chinois ont largement fait baisser leur devise qui était à un taux très bas. Naturellement, les prix des produits chinois à l'importation ont baissé. Les mesures simples qui ont été appliquées étaient des mesures très classiques de mise en place de barrières douanières. Elles n'ont pas suffi à faire baisser le déficit américain vis-à-vis de la Chine. Donc la solution serait d’abord d’engager une réindustrialisation des Etats-Unis dans certains domaines. Mais les Etats-Unis ne se sont pas aussi désindustrialisés que l’Europe. Ils exportent encore beaucoup de voitures. Il s’agirait aussi davantage d’inciter à consommer américain.

Il y a toujours un débat entre le découplage et dérisquage. Le découplage signifierait la coupure totale des relations. Le voyage de Xi Jinping à San Francisco a montré, lors d’un grand dîner avec les communautés d'affaires américaines, à quel point la Chine avait envie de renouer avec les relations commerciales passées. Aujourd’hui, il semblerait que ce découplage ou ce dérisquage n'est pas le bienvenu pour la Chine car la Chine a beaucoup plus besoin des Etats-Unis que l'inverse.