Le Dark Web, une nouvelle arme géopolitique

Atlantico : La plate-forme Hydra est devenue la référence n°1 des trafics illégaux en ligne. Un rapport de la société de renseignement sur les risques de cybersécurité Flashpoint et de la société d'analyse de crypto-monnaie Chainalysis estime qu’Hydra représente plus de 75% des revenus du marché noir numérique. Que sait-on de cette plateforme, de son origine et de sa localisation ?



Eloise Tremblay : Les connaissances que l’on a de cette plateforme sont limitées. Apparue en 2015, elle s’est imposée rapidement dans le paysage, d’abord en faisant place nette en « anéantissant » ses concurrents : débauches de salariés, attaques informatiques etc. ensuite en annonçant fin 2019 vouloir mener une opération de levée de fonds, ce qui est pour le moins inédit pour ce genre de plateforme. Cette Initial coin offering (ICO, levée de fonds en cryptomonnaie), finalement ajournée pour cause de pandémie, devait servir à étendre ses activités et soutenir le développement d'un nouveau projet nommé Eternos, un navigateur anonyme de type Tor qui comprendrait un système de messagerie crypté et un échange cryptographique.

Concernant la localisation d’Hydra, la plateforme est russophone c’est un fait. Difficile d’aller au-delà compte tenu de la spécificité qui dark web qui consiste à rendre la navigation et l’hébergement les plus anonymes possibles. Pour mémoire, le dark web fonctionne à l’aide des techniques de peer-to-peer (pair à pair), c'est-à-dire qu'il n’y a pas de serveur central et tous les échanges et stockages de fichiers sont distribués entre les utilisateurs. Les adresses IP de ceux-ci sont, de plus, masquées : impossible de savoir qui se cache derrière.

Aussi Hydra vit bien et même très bien : le site compte désormais 2,5 millions de comptes et a reçu, depuis sa création en 2015, l’équivalent de 3,4 milliards de dollars en bitcoins.

Les sites du Dark Web sont régulièrement démantelés par les autorités. Pourtant Hydra fonctionne depuis 2015. Cette longévité peut-elle s’expliquer par la complaisance de certains Etats qui pourrait y avoir un intérêt ?



Démanteler un site dans le dark web est très complexe : l’IP n’est pas forcément connue – donc la localisation géographique exacte du serveur non plus – et dans l’éventualité où on trouverait le serveur, celui-ci pourrait être dans un endroit inaccessible juridiquement, comme par exemple un pays peu enclin à une coopération judiciaire internationale. De plus, d’un point de vue technique, si l’on identifie un des relais Tor par lequel il est possible d’accéder à Hydra, il en existe bien d’autres non listés ! Quant à les lister tous, ce serait remettre en cause la liberté du web, principe fondateur d’internet.

Par ailleurs, par rapport à d’autres plateformes, Hydra bénéficie d’arguments de poids qui aident à sa longévité, comme sa taille : une grande plateforme est synonyme d’une livraison assurée et donc, de la pérennité des trafics qui s’y trament. Le site est allé très loin en internalisant la logistique de la livraison : il possède son propre service de coursiers clandestins, distincts de fait des vendeurs, quand ses concurrents européens et américains utilisent la poste avec un double risque, une livraison lente et fastidieuse, une identification plus aisée de l’envoyeur et du receveur.

Après, les logiques du monde cyber sont telles qu’il serait arbitraire d’écarter la complaisance de certains Etats ; mais ce n’est sûrement pas l’explication principale de la vivacité actuelle d’Hydra.



Le Dark Web, au-delà des trafics illégaux, peut-il devenir un enjeu géopolitique ?