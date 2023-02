« Le conflit sino-américain pour la domination mondiale » de Christian Saint-Etienne : pour comprendre le nouvel ordre mondial qui s'installe à marche forcée… Un guide précieux de politique économique et de géopolitique

Le livre de Christian Saint-Etienne, « Le conflit sino-américain pour la domination mondiale », est à découvrir aux éditions Alpha.

LE CONFLIT SINO-AMÉRICAIN POUR LA DOMINATION MONDIALE

De Christian-Saint-Etienne

Alpha-Essais

Janvier 2023

419-pages

10,50 euros

Notre recommandation : EXCELLENT

POINTS FORTS

L’auteur, dans cet essai remarquablement documenté et riche de ses précédents travaux académiques, s’interroge sur le point de savoir si ce nouveau conflit mondial, combat frontal, commercial , numérique, voire de ..« comparaison de pensées .. » entre Biden (qui n’est pas aussi éloigné sur ce point de celle de Trump) etle « nouvel empereur » XI , est inévitable ? La nouvelle « marche en avant » vers une Chine moderne et la prise de conscience des limites nécessaires au rêve américain d’ incarner pour la nuit des temps,la «Nation indispensable » qu’ ils n’ont cesser de penser, permettront- elles, grâce à ces points de contact entre les deux géants, d’avancer vers la créationd’un ordre mondial pacifié ?

L’auteur veut y croire tout en étant particulièrement lucide sur la voie de passage étroite entre le "piège de Thucydide" (une puissancedominante entre en guerre contre une puissance émergentepar peur de sa montée en puissance)et celui de "Kindleberger"(la puissancedominante n’a plus les moyens économiques et financiers de stabiliser l’économie mondiale tandis que celle, montante, ne veut pas exercer le leadership).

Il reste que « dans le cadre de ce duopole conflictuel sino-américain tous les conflits sur la planète sont instrumentalisés pour faire avancer les intérêts de l’un ou l’autre des deux géants…»

Le basculement du leadership européen de la France à l’Allemagne s’est traduit indiscutablement par l’affaiblissement de la France.

Dans ce nouvel ordre mondial, la France joue son existence de puissance stratégique significative. En «libéral modéré», l ‘auteur reste convaincu que le défi peut être relevé. Mais “l ne faut pas tout attendred’un homme (ou d’une femme) providentiel, doté d’une baguette magique” :c’est tout le mérite de cet ouvrage stimulant de montrer qu’une voie existe et qu’un programme peut être mis en œuvre pour rebondir si - etseulementsi- les Français encomprennentl’urgence et le veulent vraiment avec trois priorités : réindustrialiser, reconstruire l’ école et réarmer.

QUELQUES RÉSERVES

Un mot d’explication n’est jamais inutile :L’ iconomie(du grec eikon -image et nomos- organisation ) appellationd’origine brésilienne (selon l économiste Schwartz et cher à l’auteur), désigne l’économie des icônes, de l’information et de la connaissance.

ENCORE UN MOT...

A chaque nouvelle année, on se plaît à attendre (il arrive même qu’on les redoute) les «nouvellesparutions» des quelques économistes nationaux qui font référence et stimulent par leurs talents la réflexion économique au sens large duterme.

Christian Saint-Etienne est de ceux-là. Il sait se montrer fidèle à ce rendez -vous annuel, à la rencontre de ses nombreux lecteurs. Cet essai, d’une rare densité, s‘ appuyant pertinemment sur des notes nombreuses reprenant les contributions précédentes de l’auteur, apporte des éléments de réponse argumentés aux grandes questions géostratégiques. Il sera tout autant précieux pour un large public, praticiens universitaires et étudiants auxquels il pourra servir de « bible » de politique économique et géopolitique.

UNE PHRASE

Cette analyse géostratégique mondiale porte tout autant, par effet miroir, sur la position de laFrance dans le monde : le moins que l’on puissedire, c’est qu’il n’ya pas place dans ce chapitre pour la langue de bois (chapitre 5, p. 209) :

« ...encore 4è puissance mondiale en 1999, l’effondrement relatif du pays s’estaccéléré… 7è en 2023 et en chutevers la 10è ou 12èplace, gavée de déficits, une insécurité dans lesgrandes villes parmi les derniers rangs internationaux et une Ville Lumière qui s‘acharneà devenir la Ville Poubelle».

L'AUTEUR

Christian Saint-Etienne, universitaireet économiste,docteur d’Etat en sciences économiques, titulaire de la chaire d’économie industrielle au Conservatoire des Arts et Métiers,a travaillé au FMI et à l’OCDE. Il peut se prévaloir d’une expérience assez unique, à l’international et en haute finance (dirigeant de groupe bancaire) qui lui ont valu,avec la reconnaissance de ses pairs, des Prix prestigieux : Grand Prix Turgot en 2012 et 1994 - pour le Combatde laFrance ;le prix Vauban 2013 ; lePrix Grammaticakis-Neumann décerné par l’Académiedes sciences morales et politiques entre autres.

Il est l'auteur de nombreuxessais dontl’ incohérencefrançaise (Grasset)et Etat d’ urgence (Odile Jacob).