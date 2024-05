Le ciel devrait bientôt s’éclairer d’une explosion d’étoile comme on en voit une seule fois dans une vie

Une photo publiée par l'Observatoire européen austral montre Nova Centauri comme l'étoile la plus brillante au centre du cliché.

Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche.

Atlantico : Une étoile de la constellation Corona Borealis est sur le point d'exploser. L’étoile nova, T Coronae Borealis, explose tous les 80 ans. La prochaine est attendue d'ici septembre. Que peut-on s'attendre à voir en observant le ciel nocturne ? Et que faut-il savoir pour observer cet événement rare ?

Anna Alter : C’est un événement suffisamment rare pour être signalé, le problème c’est qu’on ne sait pas exactement quand il aura lieu. Pour l’instant la couronne boréale piquée de ses étoiles en forme de demi-cercle est en place, entre les constellations de la Lyre et du Bouvier.Vous la trouverez après 23 heures scintillant comme tous les ans dans l’hémisphère Nordau printemps et en été, coincée entre les très brillantes Vega et Arcturus au-dessus de l’horizon Est Lorsque les yeux s’habituent à l’obscurité, on distingue facilement le diadème mais pas son joyau T Corona Borealis, TCrB pour les intimes qui connaissent sa nature explosive depuis des lustres. En effet, l’astre en apparence modeste qui se voit peu ou prou à l’œil nu, est en réalité double. Unies gravitationnellement pour le meilleur et le pire, une géante partage ce coin du ciel avec une naine blanche. Cette dernière est un cadavre stellaire à peine plus grand que la terre mais ayant la masse de notre soleil, un dé à coudre de sa matière fait une tonne bien tassée, oui vous avez bien lu, un centimètre cube de ce petit corps céleste dégénéré pèse mille kilos au bas mot. Le compagnon de la géante est lourd, très lourd et pas bien lumineux en raison de sa faible taille, mais pas que…Aucune réaction thermonucléaire n’agite ses entrailles, il se refroidit lentement et comme ce n’est déjà pas une lumière, un jour ou plutôt une nuit, il cessera d’émettre le moindre rayon. Les étoiles du type solaire finissent toutes dans cet état pas très reluisant, y compris notre soleil évidemment. Seulement lui, avec son cortège de planètes accrochées à ses basques, n’a pas de partenaire, il est célibataire et il le restera jusqu’à la fin des temps. Quand sa triste fin surviendra dans 4,6 milliards d’années, sa dépouille n’aura pas beaucoup d’impact sur son environnement, la terre disparaîtra bien avant, engloutie au cours de la phase géante rouge qui va précéder sa déchéance et nous ne serons plus là pour voir… En revanche, dans un couple, c’est une autre paire de manche, si l’une des compagnes s’éteint en lâchant une dernière bouffée de gaz dans l’espace, les liens gravitationnels ne sont pas rompus et il n’y a aucun motif pour qu’ils le soient. Tout se passe en douceur, l’un arrête de se consumer de l’intérieur mais l’autre continue à lui tourner autour et commence une danse macabre. C’est ce qui s’est passé pour T Corona Borealis. À présent quand la grosse s’avance, la naine en l’attirant la déshabille, lui arrache de la matière qui en s’entassant au-dessus de son dos s’échauffent jusqu’à déclencher des réactions thermonucléaires et ça pète grave …En ce moment l’endroit paraît bien calme, un peu trop sans doute, suffisamment en tout cas pour inquiéter les spécialistes. Une accalmie avant la tempête, d’après certains astrophysiciens qui attendent depuis 80 ans que le couple d’étoiles fasse des siennes. L’Américain Bradley Schaefer de la Louisiana University vient de tirer la sonnette d’alarme, complètement emballé : « L’étoile TCrB va exploser au cours des prochains mois, peut-être cette nuit, et elle sera la plus brillante nova dans le ciel depuis plusieurs générations ! »

Pourquoi l’étoile nova explose-t-elle ?

Dans le couple, les deux compagnes se tournent autour comme je l’ai expliqué ci-dessus et la naine siphonne du gaz à la géante. Cette matière subtilisée est composée essentiellement d’hydrogène qui en tombant sur l’astre mort s’entasse, se comprime, s’échauffe à des températures qui permettent la fusion des atomes et une bombe atomique explose au-dessus de sa tête, produisant une détonation d’une violence inouïe qui se voit de très loin pendant un court laps de temps. A quatre reprises par le passé des observateurs ont noté l’apparition d’une nouvelle étoile dans la constellation de la couronne boréale. Sa présence brillante a été signalée en 1217 par des moines de l’abbaye de Usberg en Allemagne, le prêtre astronome Francis Wollaston l’a entraperçu en 1787. Enfin avec des instruments astronomiques dignes de ce nom des chercheurs d’étoiles l’ont observée en 1866 et 1946, ils en ont déduit qu’ils avaient affaire à une nova récurrente dont ils ne comprennent pas précisément le mécanisme jusqu’à aujourd’hui…. Autrement dit, les crises dans le coupleT Corona Borealis, sont difficiles à décrypter, elles sont décrites en gros, mais pas en détails. La recherche avance à petits pas, des questions sur les rapports compliqués dans ce couple dysfonctionnel restent en suspens…

Quelles conséquences pour l’espace et pour la Terre ?

Aucune, le couple T Coronae Borealis loge à près de 3000 années-lumière de chez nous, très précisément à 2987 et ce qu’on voit aujourd’hui s’est produit au temps des pharaons et la nouvelle ne nous parvient que maintenant…. Evidemment en même temps que la lumière des rayons X et gamma ont été émis, ils arrivent atténués après un long voyage à travers l’espace et le bouclier magnétique terrestre nous protège contre les particules et les rayonnements toxiques du cosmos… Mais ne nous empêche pas de voir, alors regardez en direction de la couronne boréale tous les soirs après 23 heures, une des prochaines nuits vous observerez l’étoile mystérieuse éphémère née dans l’Univers sous le règne sur terre de Siamon, fils d’Amenemopet de la XXIe dynastie.