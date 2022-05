« Le catholicisme, comme l’islam, cherche à contrôler le corps des femmes » !

Sandrine Rousseau s'est exprimée sur le projet d'Eric Piolle à Grenoble. Le maire de la ville a défendu lors du conseil municipal de Grenoble le nouveau règlement intérieur des piscines municipales, avec notamment l’autorisation du burkini.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Elle était interrogée sur l’affaire des piscines de Grenoble. Et elle ne s’est pas laissée démonter. Aussitôt, elle a noyé le poisson (oh pardon le burkini).

La candidate écolo féministe voit large. Ainsi, elle a renvoyé dos à dos les trois religions monothéistes. Avec une mention particulière pour le catholicisme « qui comme l’islam cherche à contrôler le corps des femmes ».

Or, des arguments qui lui donnent raison existent et il est regrettable que Sandrine Rousseau ne les ai pas cités. Nous savons de sources sûres que les curés marient les filles de 13 ans. Qu’ils demandent aux pieuses catholiques de se voiler intégralement.

Avec les rabbins, ce n’est pas mieux. Ils mesurent la longueur des jupes des filles. Et pour celles qui veulent se marier, ils pratiquent des tests de virginité. Oui les trois religions monothéistes sont intrinsèquement coupables !

Et pour le prouver Sandrine Rousseau va se rendre à Grenoble. Là-bas, elle se baignera en burkini. Et autour du cou, elle portera une médaille représentant la Vierge Marie et aussi une Magen David.

À Lire Aussi

Allô la droite, pourquoi ne répondez-vous pas ?