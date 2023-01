Un patient passe un scanner au Centre Oscar Lambret de Lille, dans le nord de la France, une unité médicale régionale spécialisée dans le traitement du cancer.

Eric Solary a été le directeur scientifique du Cancéropôle Ile-de-France, a dirigé l'institut fédératif de recherche IRCIV jusqu'en 2013, l'unité Inserm 1009 jusqu'en 2014 et l'unité 1170 jusqu'en 2020. Il est actuellement le président du conseil scientifique de la Fondation ARC et membre du conseil scientifique de la Faculté de Médecine.

Eric Solary a créé en 1999 l'unité de recherche Inserm "Mort cellulaire et cancer" et le centre de recherche Inserm "Lipides, nutrition, cancer" en 2007.

Atlantico : Depuis 1991, la mortalité du cancer a diminué de 33% aux Etats-Unis. Observe-t-on la même tendance en France ?

Eric Solary : En proportion, le taux de décès baisse au cours du temps. Sur les vingt dernières années, on est passé de 40 à 60% de guérison environ. Pour le cancer du sein par exemple, le dépistage systématique a eu un réel impact, avec une réduction de 8% de mortalité.

Trois causes seraient à l’origine de cette diminution, à savoir le dépistage précoce, la baisse de la consommation de tabac et l’amélioration des traitements. Dans quelle mesure est-ce vrai ?

Au niveau de l’amélioration des traitements, on peut dire que ça ne fait aucun doute, avec, entre autres, le développement de l’immunothérapie à partir des années 2010. Concernant le tabagisme, la France a du retard à ce niveau-là. On voit une augmentation de l’incidence du cancer des poumons chez la femme. Enfin, pour ce qui est du dépistage précoce, c’est un point essentiel et que les Français sous-estiment. Il n’y a qu’une femme sur deux qui répond à la proposition de dépistage précoce.

Est-ce que l’amélioration des chances de survie est valable pour tous les types de cancer ?

Distinguons deux choses : l’incidence et la mortalité. La dernière évaluation montre que les hommes ont avant tout le cancer de la prostate (25%), puis celui des poumons (15%) et enfin le cancer colorectal (11%). Pour la femme, c’est le cancer du sein qui est le plus observé, à 18%. Puis viennent les cancers colorectal et des poumons. A noter que ce dernier est en nette progression.

Maintenant, si on regarde la mortalité, on meurt davantage du cancer des poumons chez l’homme (25%), puis du cancer colorectal et beaucoup moins de celui de la prostate.

Chez la femme, le cancer du sein est le plus mortel, devant ceux des poumons et colorectal.

Il reste des cancers moins fréquents mais difficiles à traiter, comme le pancréas.

Quels sont les sujets préoccupants à l’heure actuelle ?

Je dirai que c’est d’abord l’augmentation du cancer des poumons chez la femme. Ensuite, la recherche continue de trouver des traitements concernant les cancers très difficiles à soigner, comme ceux du foie et du pancréas, mais également les tumeurs cérébrales. Enfin, on s’attend en Europe à une augmentation du nombre de cancers de 20% dans les années qui viennent à cause du vieillissement de la population.

Sans oublier qu’il est nécessaire de lutter contre l’obésité, qui joue un rôle non négligeable dans le risque de cancer.

Quelles sont les bonnes nouvelles dans la lutte contre le cancer ?

Les politiques de dépistage s’étendent et il faut donc continuer à inciter les citoyens à effectuer les dépistages quand il est possible de le faire. Il y a également de plus en plus de médicaments disponibles et de plus en plus efficaces.

Quels sont les cancers dont on guérit le plus ?

Les cancers de la prostate et du sein, avec environ 88% de guérison. Pour le cancer colorectal, on est à 60% de guérison.

