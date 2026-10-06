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Blurred backgroundLe bal des foudroyés, de Camille Pascal
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ATLANTI'CULTURE

6 octobre 2026

Le bal des foudroyés, de Camille Pascal : Louis XIV prend le pouvoir, récit brillant et vivant

1661, la naissance de la monarchie absolue. Un roman historique brillant et intéressant

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MOTS-CLES

Camille Pascal , Editions Robert Laffont , roman , culture

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Jacqueline Le Bris pour Culture-Tops

Jacqueline Le Bris est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).