Le 11 septembre et la généralisation des théories du complot

Une photo prise le 13 septembre 2001, à Paris, des unes de différents quotidiens et magazines, deux jours après les attentats du 11 septembre.

Imaginez qu'après le bombardement de Pearl Harbour, une proportion importante d'Américains en vienne à croire que leur propre gouvernement s'est, d'une manière ou d'une autre, rendu complice de l'attaque. Imaginez qu'ils croient que les responsables gouvernementaux ou le président Roosevelt n'ont rien fait pour empêcher les frappes aériennes - ou pire, qu'ils ont délibérément tué des milliers de leurs concitoyens à des fins infâmes.

Pourtant, lorsqu'il s'agit du 11 Septembre, une attaque encore plus meurtrière que celle de Pearl Harbour, ce genre de réactions était étonnamment courant. À l'approche du 20e anniversaire de la chute des tours jumelles, il convient de réfléchir au profond sentiment de méfiance qui a conduit tant d'Américains à ne pas croire le récit officiel de cette horrible journée. Beaucoup d'entre eux n'y croient toujours pas aujourd'hui.

Un sondage réalisé à l'approche du 5e anniversaire des attentats a révélé que plus d'un tiers des Américains soupçonnaient que "des fonctionnaires fédéraux ont aidé aux attentats terroristes du 11 Septembre ou n'ont rien fait pour les arrêter afin que les États-Unis puissent partir en guerre au Moyen-Orient". Juste après le 15e anniversaire des attentats, une étude de l'université Chapman en Californie a révélé que plus de la moitié des Américains pensent que "le gouvernement dissimule la vérité sur le 11 Septembre".

Bien sûr, ces sondages ne disent pas qu'un grand nombre d'Américains adhèrent les plus loufoques théories du complot sur le 11 Septembre. Mais ils mettent en évidence une grande part de doute et de méfiance à l'égard de la version officielle des événements.

Aujourd'hui encore, les théories du complot sur le 11 Septembre frôlent le grand public. Le célèbre cinéaste Spike Lee avait prévu d'inclure 30 minutes d'entretiens avec des "truthers" du 11 Septembre dans l'épisode de clôture de sa nouvelle série documentaire, NYC Epicenters : 9/11 → 2021 ½. Suite au tollé des critiques, la section sera coupée avant la sortie publique. Selon certaines sources, le film a donné du crédit aux activistes "truther" qui affirment que le World Trade Center a été démoli de manière contrôlée. Spike Lee a également exprimé sa bienveillance à l'égard de cette théorie dans des interviews.

Les "truthers" ne sont pas les conspirationnistes les plus acharnés. Le tristement célèbre Alex Jones a été l'un des premiers à rendre l'administration Bush explicitement responsable des attentats. En fait, il l'a fait avant même que les attentats ne se produisent. Six semaines avant le 11 septembre, il a consacré plusieurs heures de son émission Infowars à l'histoire des attentats sous faux drapeau, jusqu'à avertir que George W. Bush avait l'intention de commettre un acte de terreur. Lorsque les tours sont tombées, il a affirmé être certain à "98 %" que le gouvernement était responsable.

On peut dire que le géant de la littérature Gore Vidal a été la première personnalité grand public à proposer une version "truther" allégée des événements. Dans une réquisitoire de 7 000 mots, publiée dans l'Observer en 2002, Vidal a accusé la "junte Bush" de vouloir tromper un public "simple d'esprit" comme prétexte à "l'invasion et la conquête de l'Afghanistan que nous envisageons depuis longtemps". Selon Vidal, Oussama Ben Laden a été "choisi pour des raisons esthétiques pour être le logo effrayant" de l'effort de guerre.

Le mouvement des "truther" a pris son essor pour de bon en 2004. L'organisation 9/11 Truth a publié une déclaration appelant à une enquête sur le 11 septembre, alléguant que certains membres de l'administration Bush avaient délibérément laissé les attentats se produire. Cette déclaration a été signée par près de 200 personnes, dont des personnalités politiques de premier plan telles que Ralph Nader et Van Jones (bien que ce dernier ait déclaré depuis qu'elle ne reflétait pas ses opinions).

Au fur et à mesure que le mouvement truther s'est développé, un clivage est apparu, qui peut être exprimé par deux acronymes : LIHOP (let it happen on purpose) et MIHOP (made it happen on purpose). Au sein de chaque courant, les gens croient à toute une série de motifs pour l'attentat : déclencher des guerres, gagner de l'argent, salir les musulmans ou même initier un rituel satanique.

Les truthers ont collectivement trouvé un large éventail d'explications invraisemblables sur ce qui a détruit les tours jumelles et ciblé le Pentagone. "Le carburant pour avion ne peut pas faire fondre les poutres d'acier" est une croyance commune, et il faut donc trouver une explication - autre que les avions géants qui se sont écrasés sur elles - pour que les tours tombent comme elles l'ont fait.

David Shayler, un ancien espion du MI5, et l'un des principaux truther britanniques, se décrivait lui-même comme un "no planer". Il affirmait qu'aucun avion n'était impliqué dans les attentats, même si pratiquement tout le monde sur Terre a vu des images vidéo des avions frappant les bâtiments. La seule explication est qu'il s'agissait de missiles entourés d'hologrammes conçus pour ressembler à des avions", a-t-il affirmé en 2004.

La théorie de la démolition contrôlée est la plus populaire. La "preuve probante" de cette théorie est le WTC7 - la "troisième tour" - qui s'est effondré le 11 septembre sans avoir été frappé par un avion. (Elle a en fait été détruite par des débris provenant de la chute des tours, qui ont également déclenché un incendie). Cette théorie a servi de base au film Loose Change, sorti pour la première fois en 2005, bien que de multiples éditions et montages soient sortis depuis. Vanity Fair a décrit Loose Change comme le "premier blockbuster Internet". Son réalisateur, Dylan Avery, estime que plus de 100 millions de personnes ont pu le voir.

L'ampleur de l'intérêt porté aux théories de la conspiration du 11 septembre est remarquable. Bien sûr, toute catastrophe majeure est susceptible de provoquer des théories du complot. Mais le paysage de l'après-11 Septembre a fourni un terrain particulièrement fertile pour ces idées.

C'est à cette époque que la confiance du public dans le gouvernement a atteint un niveau historiquement bas. Selon la National Election Study, au lendemain du 11 Septembre, environ 60 % des électeurs ont déclaré qu'ils faisaient confiance au gouvernement fédéral pour faire ce qu'il fallait la plupart du temps. À la fin de la présidence de Bush, ce chiffre était tombé à moins d'un quart. Cette large base de méfiance a fourni une audience toute prête pour les théories du complot.

Les théories du complot du 11 Septembre se sont intensifiées après le lancement de la guerre en Irak en 2003. Les informations erronées concernant les liens de Saddam Hussein avec Al-Qaïda et ses armes de destruction massive ont amené de nombreuses personnes à dire : "Je savais que nous étions gouvernés par des menteurs". Cela a montré à quel point les théories du complot étaient devenues problématiques - ce qui aurait dû être une critique rigoureuse et rationnelle de cette propagande de guerre, qui n'avait rien de nouveau en termes historiques, s'est transformé en encore plus de théories du complot.

La méfiance à l'égard des institutions - du gouvernement, des médias, des experts - qui a commencé à se développer à cette époque, est encore présente aujourd'hui. Il n'est donc pas étonnant que nous ayons de nombreux mouvements conspirationnistes - de QAnon aux anti-vaxxers - à côté de théories conspirationnistes plus "respectables" sur le contrôle des élections américaines par la Russie ou sur le vote du Brexit. Pire encore, les autorités n'ont absolument aucune idée de la manière de récupérer cette confiance perdue.

Vingt ans après le 11 septembre, un nombre alarmant d'Américains sont encore plus disposés à croire des théories farfelues que leur propre gouvernement. Cela devrait provoquer chez les élites politiques un examen de conscience bien plus important qu'il ne l'a été jusqu'à présent.

Cet article a été initialement publié sur le site de Spiked et traduit avec leur aimable autorisation : cliquez ICI