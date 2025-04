Les entrepreneurs parlent aux Français

L’ancien régime conserve son sex-appeal. Macron place ses pions

Entre pantouflage à grande échelle, nominations douteuses et promotion des incompétents, l’ère Macron s’achève dans un bal de privilèges et de recyclages politiques qui révèle, sous le vernis républicain, une monarchie de copinage. Le règne des petits arrangements entre amis continue, au mépris de la décence et de la démocratie.