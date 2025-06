Bientôt KO ?

L’affaire Imane Khelif fait puissamment chanceler l’idéologie transgenre

La polémique enfle autour du boxeur algérien Imane Khelif, sacré champion olympique à Paris en 2024 dans la catégorie féminine. Un an après une victoire controversée contre l’Italienne Angela Carini, des documents médicaux divulgués confirment que Khelif est porteur d’un caryotype masculin (XY). Une révélation explosive qui relance le débat sur la place du sexe biologique dans le sport de haut niveau, l’aveuglement des instances internationales, et les risques encourus par les athlètes féminines face à une idéologie devenue, pour certains, plus importante que la sécurité ou l’équité.