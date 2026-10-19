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La voiture volante de Tesla est-elle vraiment prête à décoller ?

Face aux vidéos, beaucoup ont d’abord cru à un trucage par IA, tant la performance semblait relever de la science-fiction. Contrairement aux taxis volants à rotors, déjà opérationnels à Kigali, la Tesla Roadster s’appuie sur des micro-réacteurs pilotés comme les lanceurs réutilisables de SpaceX à leur atterrissage, une prouesse de contrôle bien plus délicate que le simple décollage. Mais faire voler un fer à repasser équipé de propulseurs reste une démonstration de laboratoire. Combien de temps avant que cela devienne un moyen de transport ?