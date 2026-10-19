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Une capture d'écran d'une diffusion en direct de Tesla, datée du 16 octobre 2026, montre la présentation, le 15 octobre, de la nouvelle génération de sa voiture électrique Roadster à McGregor, au Texas (États-Unis).
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MINUTE TECH

19 octobre 2026

La voiture volante de Tesla est-elle vraiment prête à décoller ?

Face aux vidéos, beaucoup ont d’abord cru à un trucage par IA, tant la performance semblait relever de la science-fiction. Contrairement aux taxis volants à rotors, déjà opérationnels à Kigali, la Tesla Roadster s’appuie sur des micro-réacteurs pilotés comme les lanceurs réutilisables de SpaceX à leur atterrissage, une prouesse de contrôle bien plus délicate que le simple décollage. Mais faire voler un fer à repasser équipé de propulseurs reste une démonstration de laboratoire. Combien de temps avant que cela devienne un moyen de transport ?

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MOTS-CLES

Voiture volante , Tesla , Elon Musk , tech

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A PROPOS DES AUTEURS
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Thierry Berthier

Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.