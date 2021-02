La ville de San Francisco bannit les noms de George Washington et d'Abraham Lincoln

Il y a à San Francisco quarante-quatre établissements scolaires, des rues, des avenues qui portent les noms de George Washington et d'Abraham Lincoln. Le premier fonda les Etats-Unis après une guerre d'indépendance contre les Anglais. Le second abolit l'esclavage après avoir vaincu les Etats du sud.

Il était donc bien normal qu'ils soient honorés. Mais la municipalité de San Francisco s'est avisé que Washington possédait des plantations en Virginie où il exploitait des esclaves. Un passé insupportable.

Pour Lincoln, c'est un peu plus compliqué. Certes il a mis fin a l'esclavage mais cette action ne pèse pas lourd à côté du fait qu'il n a pas été tendre avec les "peuples autochtones" c'est à dire les Indiens. Après que des Sioux partis sur le sentier de la guerre eurent massacré des fermiers, il en a fait pendre plusieurs dizaines. Et ça aussi, c'est insupportable.

Exit donc Washington et Lincoln. Exit aussi l'Amérique. Ce qui était naguère une grande nation n'est plus aujourd'hui qu'un pays à la dérive soumis aux fantasmes ethniques et autoritaires des indigénistes locaux. Le vent de folie qui souffle sur l'Amérique a la force d'une tempête.

Il balaye tout ce qu'il y a de digne, de glorieux et d'honorable. Il détruit l'identité d'un pays pour lui substituer des identités multiples célébrées dans les universités et les médias américains. En bonne logique, les écoles et les rues dont on aura chassé Washington et Lincoln devront être rebaptisées du nom de George Floyd.

Et pour que cette oeuvre purificatrice soit aboutie il faudra aussi débaptiser San Francisco. Avant d'être américaine, cette ville fut espagnole. San Francisco c'est Saint François. Un nom qui pourrait blesser les musulmans américains.