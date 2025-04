© JUSTIN SULLIVAN GETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP

Viande artificielle

La viande cultivée en laboratoire inspire souvent du dégoût mais elle présente au moins l’avantage de pouvoir faire avancer la recherche médicale

La viande produite en laboratoire suscite de vifs débats. Ses partisans y voient des avantages pour le climat et le bien-être des animaux. Les opposants s'inquiètent d'une nourriture « Frankenstein » qu'ils considèrent comme risquée et non naturelle.