La vague de chaleur extrême qui frappe l’Asie inquiète profondément les scientifiques

Les pays d'Asie ont subi des températures élevées en avril.

Atlantico : Les pays d'Asie ont subi des températures élevées en avril, ce qui a incité les scientifiques à avertir que 2023 pourrait établir de nouveaux records de chaleur à mesure que les schémas climatiques changent et que le réchauffement de la planète s'accélère. A-t-on raison de s'inquiéter ?

Tristan Bergen : Depuis plusieurs semaines, il y a une chaleur persistante sur une large partie du sud-est de l’Asie. Si la période de mars à mai observe en général les températures les plus élevées sur cette région du monde, la chaleur y est particulièrement extrême ces dernnières semaines. Selon le climatologue et historien de la météo Maximiliano Herrera, les températures ont atteint 45°C au Myanmar, 44,5°C en Inde et 41,9°C en Chine, tandis que la Thaïlande et le Laos ont battu des records historiques. Ces températures n’avaient jamais été relevées là-bas. Nous avons de plus en plus de périodes de très forte chaleur sur ces secteurs.

Or habituellement, c’est une région du monde où les températures fluctuent relativement peu en raison du climat tropical : il fait régulièrement chaud et humide. Nous assistons aujourd’hui à un climat où il fait extrêmement chaud avec une baisse de l’humidité en parallèle. C’est anormalement sec. La population n’est pas habituée à vivre un épisode de chaleur aussi intense.

Tout s’explique par le réchauffement climatique ?

Le réchauffement climatique joue à l’échelle mondiale, mais ce qui joue également en Asie, c’est le retour du phénomène El Niño qui apporte une masse d’air plus chaude et sèche. Quand la masse d’air est plus sèche, les températures ont plus de facilité à s'élever jusqu'à des niveaux encore rarement voire jamais observés sur ces secteurs.

Par rapport à ce qu’il se passe en Espagne aujourd’hui, avec des températures qui frôlent les 40 degrés, la situation est-elle similaire ?

C’est davantage lié au réchauffement climatique en Espagne. Il y a déjà eu des très fortes températures en avril en Espagne par le passé (39°C à Orihuela le 9 avril 2011), mais pas sur un temps aussi long comme aujourd'hui. L'Espagne connaît en effet une véritable période caniculaire en plein mois d'avril.

Doit-on s’attendre à un été extrêmement chaud en Europe ?

Il est encore trop tôt pour dire que l’été sera extrêmement chaud même si les prévisions laissent penser qu'il sera au moins plus chaud que la moyenne. En avril, les températures en France correspondent à peu près aux normales de saison, ce qui n'était pas arrivé depuis bien longtemps en cette période de l'année. Cela ressemble à un simple répit. Pour le moment, c’est véritablement dans le sud-ouest du continent européen que les températures ont explosé.