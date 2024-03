La synthèse de 54 études de psychologie montre qu’il est plus efficace de se relaxer que de se défouler pour gérer sa colère

Les activités qui réduisent l'excitation sont plus efficaces pour gérer sa colère

Sophie L. Kjaervik a obtenu son doctorat en communication à l'Ohio State University (2023). Elle a obtenu sa maîtrise en psychologie à l'université d'Oslo (2019) et sa licence en psychologie à l'université norvégienne des sciences et technologies (2017).

C'est ce qui ressort de notre nouvelle analyse de 154 études portant sur la manière dont les activités qui augmentent ou diminuent l'excitation physiologique influent sur la colère et l'agressivité.

L'éveil est la façon dont les chercheurs comme nous décrivent l'état d'alerte et d'énergie d'une personne. Lorsque vous êtes dans un état d'éveil physiologique élevé, votre rythme cardiaque, votre pression artérielle, votre fréquence respiratoire et la conductance de votre peau augmentent en raison de l'activité de vos glandes sudoripares. La colère est une émotion négative associée à un état d'éveil physiologique élevé.

Notre étude a montré que les activités qui influencent les niveaux d'éveil ont un impact profond sur la colère et l'agressivité.

En pratiquant des activités qui diminuent l'excitation, telles que la respiration profonde, la relaxation musculaire, le yoga, la méditation et la pleine conscience, vous pouvez contrôler, ou "réduire", vos sentiments de colère et vos impulsions agressives.

Notre méta-analyse des participants de plusieurs études a révélé que les activités qui aident à réduire l'excitation fonctionnent dans divers contextes, y compris en laboratoire et dans des situations réelles, à la fois hors ligne et en ligne, et à la fois dans des sessions individuelles et de groupe.

En outre, les activités qui réduisent l'excitation ont été efficaces pour une grande variété de personnes - étudiants et non-étudiants, délinquants et non-délinquants, personnes handicapées et non handicapées, et pour des participants de sexe, de race, d'âge et de pays différents.

En revanche, certaines activités utilisées pour gérer leur colère amplifient l'excitation et augmentent les niveaux de colère et d'agression. Le jogging, une activité populaire pour lutter contre le stress, a en fait augmenté la colère dans les études que nous avons examinées. La nature répétitive du jogging peut induire des sentiments de monotonie et de frustration, ce qui risque d'exacerber la colère plutôt que de l'atténuer. À l'inverse, la participation à des sports de balle et à des cours d'éducation physique a diminué la colère, peut-être parce qu'il s'agit d'activités de groupe ludiques qui suscitent des émotions positives.

Cette étude contribue à dissiper le mythe selon lequel il est bon de "se défouler". Ne hurlez pas dans votre oreiller et ne tapez pas sur un punching-ball. Économisez votre argent au lieu d'aller dans une salle de rage pour casser des objets avec des battes de base-ball. Ces activités ne sont pas thérapeutiques.

L'importance de la colère

La colère est une émotion courante aux conséquences potentiellement destructrices. Des confrontations physiques aux incidents de rage au volant, la colère est largement considérée comme un problème et une émotion que les gens devraient essayer de maîtriser.

Pourtant, la plupart des gens ne disposent pas de techniques efficaces pour contrôler leur colère. Il est donc nécessaire d'identifier des stratégies efficaces pour réduire et gérer la colère. Notre étude montre que les activités qui diminuent l'excitation sont très efficaces. Nombre de ces activités sont également peu coûteuses ou gratuites.

Dans un monde aux prises avec les dangers d'une colère incontrôlée, notre recherche permet aux gens de disposer d'outils fondés sur des données probantes pour gérer efficacement leur colère, ce qui favorise des résultats plus sains et le bien-être de la société.

Comment nous travaillons

L'étude que nous avons publiée dans la revue Clinical Psychology Review est une méta-analyse. Elle combine les données de 154 études portant sur les activités qui diminuent ou augmentent l'excitation et leur impact sur la colère et l'agression.

Les conclusions d'une méta-analyse sont statistiquement plus solides en raison de l'importance de l'échantillon : dans notre cas, 10 186 participants. Une méta-analyse peut également révéler des schémas qui sont moins évidents dans une seule étude. En faisant un zoom arrière à partir d'une feuille, vous pouvez voir l'arbre dans son intégralité.