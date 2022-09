La science de la rêverie

Existe-t-il un moyen de supprimer le vagabondage de l'esprit ?

Plus qu'une simple distraction, le vagabondage de l'esprit (et son cousin, la rêverie) pourrait nous aider à préparer l'avenir.

Cet article a été publié initialement sur le site de la revue Knowable Magazine from Annual Reviews et traduit avec leur aimable autorisation.

Lorsque le psychologue Jonathan Smallwood a entrepris d'étudier le vagabondage de l'esprit il y a environ 25 ans, peu de ses pairs pensaient que c'était une très bonne idée. Comment pouvait-on espérer étudier ces pensées spontanées et imprévisibles qui surgissent lorsque les gens cessent de prêter attention à leur environnement et à la tâche à accomplir ? Des pensées qui ne peuvent être liées à aucun comportement extérieur mesurable ?

Mais Smallwood, aujourd'hui à l'université Queen's en Ontario (Canada), est allé de l'avant. Il a utilisé comme outil une tâche informatique carrément fastidieuse qui visait à reproduire le type de perte d'attention qui nous pousse à verser du lait dans la tasse de quelqu'un qui a demandé un café noir. Il a commencé par poser quelques questions de base aux participants à l'étude pour comprendre quand et pourquoi les esprits ont tendance à s'égarer, et vers quels sujets ils ont tendance à s'égarer. Au bout d'un certain temps, il a commencé à scanner également le cerveau des participants, afin d'avoir un aperçu de ce qui s'y passe pendant le vagabondage de l'esprit.

Smallwood a appris que les esprits malheureux ont tendance à se tourner vers le passé, alors que les esprits heureux pensent souvent à l'avenir. Il a également acquis la conviction que le vagabondage dans nos souvenirs est crucial pour nous aider à nous préparer à ce qui est à venir. Bien que certaines formes de vagabondage de l'esprit - comme le fait de s'attarder sur des problèmes qui ne peuvent être résolus - puissent être associées à la dépression, M. Smallwood croit maintenant que le vagabondage de l'esprit est rarement une perte de temps. Il s'agit simplement d'une tentative de notre cerveau de faire un peu de travail lorsqu'il a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire.

M. Smallwood, qui a coécrit en 2015 une synthèse influente de la recherche sur le vagabondage de l'esprit dans l'Annual Review of Psychology, est le premier à admettre que de nombreuses questions restent sans réponse.

Le vagabondage de l'esprit est-il la même chose que la rêverie, ou diriez-vous que c'est différent ?

Je pense qu'il s'agit d'un processus similaire utilisé dans un contexte différent. Lorsque vous êtes en vacances et que vous avez beaucoup de temps libre, vous pouvez dire que vous rêvassez à ce que vous aimeriez faire ensuite. Mais lorsque vous êtes sous pression pour réaliser des performances, vous ressentirez les mêmes pensées comme des divagations de l'esprit.

Je pense qu'il est plus utile de parler des processus sous-jacents : la pensée spontanée, ou le découplage de l'attention et de la perception, qui se produit lorsque nos pensées se séparent de notre perception de l'environnement. Ces deux processus ont lieu pendant le vagabondage de l'esprit et la rêverie.

Il nous faut souvent un certain temps pour nous surprendre en train de vagabonder dans notre tête. Comment l'attraper pour l'étudier chez d'autres personnes ?

Au début, nous donnions aux gens des tâches expérimentales très ennuyeuses, de sorte que le vagabondage de l'esprit était fréquent. Nous demandions simplement de temps en temps : "Est-ce que vous êtes en train de vagabonder ?" tout en enregistrant l'activité du cerveau dans un scanner IRMf.

Mais ce dont je me suis rendu compte, après avoir mené des études de ce type pendant longtemps, c'est que si nous voulons savoir comment la pensée fonctionne dans le monde réel, lorsque les gens font des choses comme regarder la télévision ou aller courir, la plupart des données dont nous disposons ne nous diront jamais grand-chose.

Nous essayons donc maintenant d'étudier ces situations. Et au lieu de faire des expériences où nous demandons simplement : "Est-ce que vous avez l'esprit vagabond ?", nous posons maintenant aux gens beaucoup de questions différentes, comme : "Vos pensées sont-elles détaillées ? Sont-elles positives ? Vous distraient-elles ?"

Comment et pourquoi avez-vous décidé d'étudier le vagabondage de l'esprit ?

J'ai commencé à étudier l'errance mentale au début de ma carrière, lorsque j'étais jeune et naïf.

À l'époque, je ne comprenais pas vraiment pourquoi personne ne l'étudiait. La psychologie était alors axée sur les comportements mesurables et extérieurs. Je me suis dit : Ce n'est pas ce que je veux comprendre de mes pensées. Ce que je veux savoir, c'est : Pourquoi viennent-elles, d'où viennent-elles, et pourquoi persistent-elles même si elles interfèrent avec l'attention portée à l'ici et au maintenant ?

À peu près à la même époque, les techniques d'imagerie cérébrale se développaient et indiquaient aux neuroscientifiques que quelque chose se passait dans le cerveau même lorsqu'il n'était pas occupé par une tâche comportementale. De grandes régions du cerveau, appelées aujourd'hui le réseau du mode par défaut, faisaient le contraire : Si vous donnez une tâche aux gens, l'activité de ces régions diminue.

Lorsque les scientifiques ont établi ce lien entre l'activité cérébrale et le vagabondage de l'esprit, il est devenu à la mode. J'ai eu beaucoup de chance, car je n'avais rien prévu de tout cela lorsque j'ai commencé mon doctorat à l'université de Strathclyde, à Glasgow. Mais j'ai vu tout cela se réaliser.

Le réseau du mode par défaut du cerveau se compose d'un noyau et de deux sous-systèmes. Jonathan Smallwood et ses collègues ont rassemblé les termes les plus utilisés dans les articles scientifiques faisant état de l'activité d'un ou de plusieurs de ces systèmes. Les résultats, présentés dans ces nuages de mots, suggèrent des fonctions pour chaque partie du réseau. Le noyau : impliqué dans la réflexion sur soi. Le sous-système du lobe temporal médian : penser à des choses qui arrivent, ou à des processus épisodiques. Le sous-système médian dorsal : penser aux processus sociaux. Selon M. Smallwood, ces trois aspects sont souvent réunis pendant le vagabondage de l'esprit.

Diriez-vous, alors, que le vagabondage de l'esprit est le mode par défaut de notre cerveau ?

En fait, c'est plus compliqué que cela. Au départ, les chercheurs étaient sûrs que le réseau du mode par défaut augmentait rarement son activité pendant les tâches. Mais ces tâches étaient toutes tournées vers l'extérieur - elles impliquaient de faire quelque chose dans le monde extérieur. Par la suite, lorsque les chercheurs ont demandé à des personnes d'effectuer une tâche qui ne les oblige pas à interagir avec leur environnement - comme penser à l'avenir - le réseau du mode par défaut a également été activé.

Plus récemment, nous avons identifié des tâches beaucoup plus simples qui activent également le réseau du mode par défaut. Si vous laissez des personnes regarder une série de formes, comme des triangles ou des carrés, sur un écran et que, de temps à autre, vous les surprenez en leur demandant quelque chose, par exemple : "Dans le dernier essai, de quel côté était le triangle ?", les régions du réseau du mode par défaut augmentent leur activité lorsqu'elles prennent cette décision. C'est une observation difficile si l'on pense que le réseau des modes par défaut n'est qu'un système de navigation de l'esprit.

Mais ce que les deux situations ont en commun, c'est que la personne utilise des informations issues de sa mémoire. Je pense maintenant que le réseau du mode par défaut est nécessaire à toute réflexion fondée sur des informations issues de la mémoire - et cela inclut le vagabondage de l'esprit.

Serait-il possible de démontrer que c'est effectivement le cas ?

Dans une étude récente, au lieu de demander aux gens s'ils étaient attentifs, nous avons fait un pas de plus. Dans un scanner, des personnes lisaient de courtes phrases factuelles sur un écran. De temps en temps, nous leur montrions une invite disant "Souviens-toi", suivie d'un élément d'une liste de choses de leur passé qu'ils avaient fournie auparavant. Ainsi, au lieu de lire, ils se souvenaient de ce que nous leur avions montré. Nous pouvions les amener à se souvenir.

Ce que nous avons découvert, c'est que les scans cérébraux effectués dans le cadre de cette expérience ressemblent remarquablement au vagabondage de l'esprit. C'est important : cela nous permet de mieux contrôler le schéma de pensée que lorsqu'il se produit spontanément, comme dans le cas de l'errance mentale naturelle. Bien sûr, c'est aussi une faiblesse, car ce n'est pas spontané. Mais nous avons déjà réalisé de nombreuses études spontanées.

Lorsque nous faisons en sorte que les gens se souviennent des éléments de la liste, nous récapitulons une grande partie de ce que nous avons observé dans le vagabondage mental spontané. Cela suggère qu'au moins une partie de l'activité que nous observons lorsque l'esprit vagabonde est effectivement associée à la récupération des souvenirs. Nous pensons maintenant que le découplage entre l'attention et la perception se produit parce que les gens se souviennent.

Dans trois expériences différentes, des régions similaires du cerveau ont été activées lorsque les sujets ont admis que leur esprit s'était écarté d'une tâche, comme le montrent ici les scans d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Ces régions appartiennent toutes à un système du cerveau appelé réseau du mode par défaut.

Avez-vous demandé aux gens vers quoi leur esprit s'égare ?

Le passé et le futur semblent vraiment dominer la pensée des gens. Je pense que ces vagabondages de l'esprit sont des tentatives du cerveau pour donner un sens à ce qui s'est passé, afin que nous puissions mieux nous comporter à l'avenir. Je pense que ce type de pensée est une partie vraiment ancrée de la façon dont notre espèce a conquis le monde. Presque rien de ce que nous faisons à un moment donné ne peut être identifié comme n'ayant d'importance qu'à ce moment-là.

C'est une différence déterminante. Je ne veux pas dire par là que les autres animaux ne peuvent pas imaginer l'avenir, mais que notre monde est construit sur notre capacité à le faire, et à tirer des leçons du passé pour construire un meilleur avenir. Je pense que les animaux qui ne se concentraient que sur le présent ont été concurrencés par d'autres qui se souvenaient des choses du passé et pouvaient se concentrer sur des objectifs futurs, pendant des millions d'années - jusqu'à ce que vous ayez les humains, une espèce obsédée par le fait de prendre des choses qui se sont passées et de les utiliser pour obtenir une valeur ajoutée pour un comportement futur.

Les gens ont aussi, très souvent, l'esprit vagabond dans les situations sociales. C'est logique, car nous devons travailler avec d'autres personnes pour atteindre presque tous nos objectifs, et les autres sont beaucoup plus imprévisibles que le soleil qui se lève le matin.

Bien que cela soit clairement utile, n'est-il pas également très déprimant de revenir sans cesse sur des questions du passé ?

Cela peut certainement être le cas. Nous avons constaté que l'errance de l'esprit dans le passé tend à être associée à une humeur négative.

Permettez-moi de vous donner un exemple de ce qui, selon moi, peut se produire. Pour un scientifique comme moi, trouver des solutions créatives à des problèmes scientifiques par le biais du vagabondage de l'esprit est très gratifiant. Mais vous pouvez imaginer que si ma situation change et que je me retrouve avec une série de problèmes que je ne peux pas résoudre, l'habitude de ressasser le passé peut devenir difficile à perdre. Mon cerveau continuera à activer le système de résolution des problèmes, même s'il ne peut rien faire pour résoudre le problème, parce que maintenant mes problèmes sont des choses comme le fait de divorcer et que mon partenaire ne veut plus avoir affaire à moi. Si une telle chose se produit et que tout ce que j'ai, c'est un système de résolution de problèmes imaginatif, cela ne va pas m'aider, cela va juste me contrarier. Je dois juste laisser tomber.

C'est là que je pense que la pleine conscience pourrait être utile, car l'idée de la pleine conscience est d'attirer votre attention sur le moment présent. Donc, si j'étais plus attentif, je passerais moins souvent en mode de résolution de problèmes.

Si vous passez suffisamment de temps à vous entraîner à être dans le moment présent, cela peut devenir une habitude. Il s'agit d'être capable de contrôler le vagabondage de son esprit. La thérapie cognitivo-comportementale pour la dépression, qui vise à aider les gens à changer leur façon de penser et de se comporter, est un autre moyen de réduire l'errance mentale nuisible.

De nos jours, il semble que la plupart des moments d'inaction pendant lesquels notre esprit aurait auparavant vagabondé soient désormais consacrés à faire défiler nos téléphones. Comment pensez-vous que cela puisse modifier le fonctionnement de notre cerveau ?

Ce qui est intéressant avec les médias sociaux et le vagabondage de l'esprit, c'est qu'ils peuvent avoir des motivations similaires. Le vagabondage de l'esprit est très social. Dans nos études, nous enfermons les gens dans de petites cabines et nous leur faisons accomplir ces tâches, et ils sortent sans cesse en disant : "Je pense à mes amis." Cela nous indique qu'il est très important pour les gens de rester en contact avec les autres.

Les groupes sociaux sont si importants pour nous en tant qu'espèce que nous passons la plupart de notre temps à essayer d'anticiper ce que les autres vont faire, et je pense que les médias sociaux comblent en partie le vide que l'errance de l'esprit tente de combler. C'est comme si on se nourrissait d'informations sociales : Vous pouvez essayer d'imaginer ce que fait votre ami, ou vous pouvez simplement le découvrir en ligne. Mais il y a bien sûr une différence importante : Lorsque vous êtes en train de vagabonder dans votre esprit, vous dirigez vos propres pensées. Faire défiler les médias sociaux est plus passif.

Existe-t-il un moyen de supprimer le vagabondage de l'esprit dans les situations où il peut être dangereux ?

Le vagabondage de l'esprit peut être un avantage et une malédiction, mais je ne crois pas que nous sachions encore quand il serait bon de l'arrêter. Dans nos études actuelles, nous essayons de cartographier la façon dont les gens pensent dans une série de tâches différentes. Nous espérons que cette approche nous aidera à déterminer si le vagabondage de l'esprit est utile ou non, et si nous devons essayer de le contrôler ou non.

Par exemple, dans nos études, les personnes les plus intelligentes ne vagabondent pas aussi souvent lorsque la tâche est difficile, mais elles le font davantage lorsque la tâche est facile. Il est possible qu'elles utilisent les temps morts où le monde extérieur n'exige pas leur attention pour penser à d'autres choses importantes. Cela met en évidence l'incertitude quant à savoir si le vagabondage de l'esprit est toujours une mauvaise chose, car ce type de résultat implique qu'il est susceptible d'être utile dans certaines circonstances.

Cette carte - de la façon dont les gens pensent dans différentes situations - est devenue très importante dans nos recherches. C'est sur ce travail que je vais me concentrer maintenant, et probablement pour le reste de ma carrière.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI.