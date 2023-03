La santé, talon d’Achille des États-Unis dans la grande course avec la Chine pour la domination mondiale ?

Des membres du personnel soignant dans un hôpital américain lors de la pandémie de Covid-19.

Six Américains sur dix souffrent d'au moins une maladie chronique et quatre sur dix sont touchés par deux maladies chroniques. L'Amérique est-elle devenue une société malade, comme le déclare le politologue américain William Galston ?

Atlantico : Traditionnellement, les Américains étaient réputés plus grands, plus robustes et donc en meilleur santé que les Européens. Mais aujourd’hui, le constat s’est inversé : six Américains sur dix souffrent d'au moins une maladie chronique et quatre sur dix en souffrent de deux. L'Amérique est-elle une société malade, comme le déclare le politologue américain William Galston ?

Laurent Chalard : L'espérance de vie est le premier indicateur utilisé pour analyser l’état de santé d’une population. Quand on regarde les États-Unis, on constate que ce pays jouit d’une espérance de vie supérieure à la moyenne mondiale mais plus faible que dans les autres pays développés. De plus, elle diminue depuis plusieurs années, a fortiori depuis la crise du Covid. Plusieurs facteurs expliquent ce constat. L'espérance de vie pour les deux sexes aux Etats-Unis était de 76,1 années en 2021 contre 78,7 années en 2010, soit une baisse de 2,6 années, moindre que celle constatée en Russie au début des années 1990, qui a été de 6 années. Par ailleurs, la moyenne mondiale en 2019 (avant le Covid) était de 73 années.

Le premier est lié à la « crise des opioïdes », c’est à dire une explosion des morts par overdose liée à la consommation de drogue. C’est le symptôme de la mauvaise santé psychologique d’une partie de la population. Cet indicateur est très inquiétant puisqu’on parle de plus de 100 000 morts par an. Cette crise a récemment atteint un degré d’ampleur sans précédent, puisque dans l’histoire américaine, c’est la première fois que cela participe à une diminution de l’espérance de vie au niveau global.

On peut également citer l’explosion des inégalités sociales et ethniques. Les États-Unis se distinguent, au sein du monde développé, par des inégalités de revenu sans commune mesure. L’accès à la médecine est très inégalitaire, il n’y pas de système de sécurité sociale à la française et il est très compliqué de se soigner pour un individu dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté.

Le troisième facteur explicatif est bien évidemment le poids. Les États-Unis sont un des pays ou la masse pondérale des individus est la plus élevée. C’est lié à un mode de vie trop sédentaire, puisque la société est construite autour de l’utilisation de l’automobile, mais aussi à une nourriture à l’image de leur société : dans la démesure. L’américain moyen consomme beaucoup trop de produits industriels, de sodas … Cette problématique engendre d'ailleurs des difficultés pour l'armée américaine, qui peine à recruter de nouveaux soldats.

L’ensemble de ces éléments conduisent à une augmentation de maladies chroniques qui limitent l’espérance de vie.

Quels sont les problèmes économiques provoqués par cette situation ? Ce phénomène peut-il participer à un certain déclin de la puissance américaine ?

Bien évidemment, quand une population est en mauvaise santé, elle est moins productive. Une baisse de la productivité horaire des individus a forcément un impact sur l’économie d’un pays. La consommation de drogue a aussi des effets importants sur le cerveau et limite la capacité de réflexion, ce qui peut constituer un frein à l’innovation. Ainsi, les États-Unis sont très dépendants du Brain Drain et ne produisent plus assez d’ingénieurs qualifiés. Sur le plan économique, ces problèmes de santé ont également un coût élevé, ce qui joue beaucoup.

On considère que quand on assiste à une baisse durable de l’espérance de vie, la société se porte mal. Le dernier exemple en date est l’effondrement de l’URSS. Cet effondrement peut être relié à une baisse de l’espérance de vie, qui a commencé avant 1991. De ce point de vue, le cas américain est très inquiétant.

À une époque de tensions croissantes avec la Russie et la Chine, le déficit en matière de santé est-il également un problème de sécurité nationale ?

Bien évidemment. Mais l’impact reste limité puisque la puissance américaine ne repose pas uniquement sur son nombre de soldats : sa technologie est un grand facteur de puissance. Les adversaires potentiels des États-Unis se situent sur un autre continent et à l’heure actuelle, l’US Army ne dépend pas réellement de son nombre de fantassins.

Petite anecdote intéressante : l’Ukraine résiste héroïquement à l’invasion russe malgré un état de santé dramatique de sa population.

Dans quelle mesure ces problèmes de santé publique pourraient-ils devenir le talon d’Achille américain dans sa rivalité avec des puissances comme la Russie ou la Chine ?

En termes de santé publique et d'espérance de vie, la Russie n’est pas dans une situation très reluisante. C’est lié à l’effondrement de l’URSS, à une forte consommation d’héroïne dans les années 1990, à la consommation d’alcool … La population russe n’est pas en très bon état. En ce qui concerne la Chine, le constat est identique et de nombreux chinois ont connu la malnutrition. En somme, je pense que les problèmes américains ne sont pas suffisamment importants pour avoir un impact face à ses rivaux.