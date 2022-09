La Russie, empire par défaut ou par intention ?

Vladimir Poutine a justifié l'invasion de l'Ukraine au nom de la restauration de l'héritage impérial de la Russie.

À l'IERES, elle est également directrice du programme d'études sur l'illibéralisme, codirectrice de PONARS (programme sur les nouvelles approches de la recherche et de la sécurité en Eurasie) et directrice du programme Asie centrale de GW.

Marlène Laruelle est directrice et professeure de recherche à l'Institut d'études européennes, russes et eurasiennes (IERES), Elliott School of International Affairs, The George Washington University.

Atlantico : Dans votre article « Imperializing Russia: Empire by Default or Design ? », vous avez étudié l’emploi de la notion d’empire et son impact sur le statut de la Russie. Quelles sont vos principales analyses et conclusions sur la vision et l’usage de la notion d’empire par la Russie ?

Marlène Laruelle : J’ai étudié la manière avec laquelle la Russie se projette dans l’espace post-soviétique. Avec la guerre aujourd’hui, la grande tendance est de faire de la tautologie. Les experts reprojettent dans le passé ce qu’ils observent actuellement. Cela conduit à avoir une vision de la Russie qui aurait toujours voulu recréer l’empire. J’ai essayé de démontrer que cela était faux. La Russie a testé de nombreuses méthodes pour achever sa domination sur l’espace post-soviétique. Comme la plupart ont échoué, en dernier ressort, le modèle impérial s’est imposé comme la dernière option possible pour le régime de Vladimir Poutine.

Selon vous, quelles sont les « preuves » qui démontrent que la Russie a essayé ces autres méthodes et que cela a échoué ?

J’ai notamment étudié et recensé les mentions du mot « empire » dans les discours de Vladimir Poutine. Le terme est arrivé à partir de 2011. « L’empire » est devenu très important en 2019, 2020 et 2021 lorsque la situation s’est crispée autour du sujet ukrainien au Kremlin et dans la tête de Poutine. Un des nombreux exemples concerne le texte de Vladimir Poutine de 2021 sur l’unité des Russes et des Ukrainiens.

À Lire Aussi

Ce que l’état de son armement révèle du niveau technologique de la Russie

Tous les éléments d’analyse des discours officiels montrent que la Russie n’employait pas, il y a quelques années, le terme « impérial » comme cela et ne projetait pas une puissance territoriale. La Russie avait une projection de puissance qui était plus moderne et qui passait par la domination économique, par le soft power, par les influences médiatiques. La Russie a utilisé de nombreux outils d’influence. Durant une longue période, les élites russes ont sincèrement pensé que la conquête territoriale était dépassée et que cela ne se faisait plus, mis à part pour les groupes radicaux nationalistes. En 2014, l’annexion de la Crimée et la situation dans le Donbass ont bouleversé cette approche.

Et aujourd’hui, la manière dont sont gérés les territoires occupés témoigne de logiques contradictoires. Seront-ils au cœur des négociations avec l’Ukraine ou s’agit-il d’une réelle annexion territoriale complète comme la Crimée ? La Russie a-t-elle vraiment besoin de territoires ou s’agit-il d’un outil d’influence ? Les évolutions du régime permettent de trancher ces questions. L’idée de la conquête territoriale sur le modèle impérial n’était pas le modèle d’influence qui était choisi au début du régime poutinien. Ce modèle s’est imposé au fur et à mesure des années.

Puisque ce modèle s’est imposé plus qu’il n’a été choisi, les Russes savent-ils vraiment où ils vont ?

À Lire Aussi

Poutine préfère les guerres sournoises, c’est pourquoi il faut l’affronter ouvertement

Il y a une grande part d’improvisation dans la manière avec laquelle le régime fonctionne. Le régime suit les intuitions et les impulsions du leader. Poutine a énormément évolué. D’après les observateurs qui connaissent le fonctionnement du Kremlin, Vladimir Poutine a été très isolé ces dernières années durant la pandémie de Covid-19. Il s’est plongé dans les livres d’histoire. Il y a également tout un aspect messianique qui vient de sa propre transformation en leader autoritaire isolé qui perd le contact avec le réel. Les élites fonctionnent par groupes d’intérêts et par compétition.

Le régime improvise donc énormément et s’empare des initiatives. Cela a fonctionné en 2014 avec l’initiative stratégique de prendre la Crimée.

En revanche, l’initiative actuelle en Ukraine coûte beaucoup plus cher à la Russie.

Vous avez analysé les discours de Vladimir Poutine, l’occurrence du mot « empire » et scruté les références aux tsars. La figure de Pierre Ier le Grand est la plus citée. Comment expliquer ce choix et qu’est-ce que cela nous dit de la vision impériale ?

Il s’agit d’une figure classique et du tsar le plus connu. Philippe Ier le Grand est celui qui modernise l’empire et qui l’ouvre sur l’Europe avec l’apprentissage des techniques et de la modernité européenne (hollandaise et germanique). Il a également gagné plusieurs guerres contre la Suède et a stabilisé l’empire. Il y a tout un mythe de Pierre Ier le Grand qui a toujours existé dans l’historiographie russe. Mais il est intéressant d’observer que Vladimir Poutine, lorsqu’il le cite au début, décide de le mentionner pour son ouverture sur l’Europe et pour sa capacité à intégrer la Russie dans le concert des Nations de l’époque. Après 2011 et 2012, Vladimir Poutine le cite comme fondateur de la grande puissance russe avec des références qui se militarisent de plus en plus via sa modernisation des académies militaires. La figure de Pierre le Grand peut donc être employée avec une vaste gamme de références.

À Lire Aussi

Et si l’URSS n’était en réalité pas morte…

Au-delà des discours, est-ce que les faits ont suivi ? Les changements dans le discours se sont-ils accompagnés d’une évolution dans les actes ?

La manière dont le Kremlin a tenté progressivement de rigidifier la lecture de l’histoire russe, de réhabiliter l’empire russe, d’avoir de plus en plus d’initiatives historiques et muséologiques autour de l’empire participent à l’arrivée de ce thème impérial après 2014. Cela a contribué au fait qu’il s’inscrive progressivement dans toutes les initiatives qu’organisent le gouvernement. Les années de pandémie semblent avoir radicalisé la vision qu’a le Kremlin. Il est toujours difficile de dire s’il s’agit du Kremlin comme un groupe ou s’il s’agit de Vladimir Poutine comme un homme en tant qu’individu. Les deux se sont radicalisés jusqu’à la décision d’intervention. Lors de l’invasion, ils avaient l’idée qu’ils pourraient prendre Kiev. Ils n’avaient pas de vision claire de ce qu’ils allaient faire de l’Ukraine.

Au début de la guerre, ils pensaient pouvoir faire tomber Zelensky et installer un gouvernement de marionnettes en place à Kiev. Il n’y avait pas l’idée d’annexer l’intégralité du territoire. Au fur et à mesure que les difficultés se sont accumulées pour la prise de Kiev, l’armée va alors prendre des régions différentes au fur et à mesure des opérations militaires. Les objectifs ont été transformés.

Vont-ils proposer d’intégrer ces territoires dans la Fédération de Russie ? Les directives ne sont pas très claires. Ils improvisent en fonction de ce qu’il se passe sur le front.

S’il y a cette improvisation, qu’est-ce que cela peut laisser présager ? Les futurs événements sont-ils complètement imprévisibles ou sont-ils anticipés ?

Les Russes sont limités par leurs échecs sur le terrain, par leur capacité économique, par les éléments internes au régime, par la pression grandissante des milieux les plus conservateurs ou nationalistes sur le régime. La marge de manœuvre est donc limitée mais ils peuvent s’adapter. Le discours officiel à la télévision s’adapte à ce qu’il se passe sur le terrain. Il s’agit d’un discours idéologique extrêmement malléable et qui s’adapte au cas par cas en fonction de l’évolution des événements pour tenter de présenter une version qui sert les intérêts russes et qui montre que la Russie est en train de gagner.

La rhétorique de l’empire peut-elle survivre à une guerre qui ne se passe pas comme prévu ou à la défaite ?

Cette question est cruciale. Il est probable que l’empire puisse survivre à une défaite car il s’agit d’un modèle de projection et de construction de l’identité nationale qui peut faire sens même pour une Russie vaincue, dans le cadre d’un empire de la revanche qui peut cultiver le ressentiment et du revanchisme. Ce modèle peut perdurer.

Il ne pourrait perdurer si le régime s’effondrait après une défaite, suivie d’une transformation de fond de la Russie.

Nous sommes plutôt actuellement dans une autre logique. Défaite ou pas défaite, semi-défaite ou semi-victoire, le discours impérial semble s’être largement ancré dans la langue officielle.

L’opinion publique russe a une vision beaucoup plus basique et moins idéologique du conflit.

Au sein des élites, ce discours sur l’empire est dominant et a le vent en poupe.

Est-ce que les éléments de l’empire qui sont mis en avant ont évolué sur le temps long des dix dernières années et à mesure que la guerre en Ukraine évoluait ?

Au début, cette notion se focalisait sur le monde russe. Il s’agissait d’un empire comme un projet civilisationnel qui attire à lui des minorités diasporiques ou des groupes de compatriotes. Il s’agit d’une attraction culturelle et volontaire. Il n’y avait pas l’aspect territorial au début. Il s’agissait d’un empire par culture. Progressivement, nous sommes entrés dans l’empire dans sa définition la plus basique : la conquête territoriale. Il n’y avait pas cette idée que la Russie a besoin de territoires. Il y avait cette idée que la Russie a besoin d’influence, de reconnaissance, de validation culturelle par d’autres groupes à l’extérieur de la Fédération de Russie. Il s’agissait d’un empire post-moderne, culturel. Actuellement, nous sommes en revanche retournés dans un empire où la conquête du territoire est mise en avant et où l’on administre les populations occupées.

Quelle est la relation entre la logique d’empire et le communisme ?

Il s’agit d’un élément important que l’on ne voit pas formulé dans les discours occidentaux. La vision médiatique occidentale tend à confondre l’empire et l’Union soviétique comme s’il s’agissait d’un seul et même projet politique. Cela est beaucoup plus complexe du côté russe. Revenir à l’empire, c’est déconstruire l’héritage laissé par l’Union soviétique (le fait d’avoir donné des droits puis d’avoir reconnu des groupes ethniques et de leur avoir donné des territoires). Vladimir Poutine, lorsqu’il parle de décommunisation, a une vision très négative de cet aspect de l’Union soviétique. Il a une vision positive de la grande puissance soviétique mais une vision négative de la politique des nationalités soviétiques. Lorsqu’il fait référence à l’empire, il s’agit de l’empire pour décommuniser, pour recentrer autour du groupe ethnique russe majoritaire et de faire perdre les territoires et les droits culturels conquis aux nationalités. Cela transparaît dans son discours du 21 février, où il annonce l’invasion du Donbass. Son discours est extrêmement critique envers l’Union soviétique. Il s’adresse aux Ukrainiens en les alertant sur les projets de décommunisation et sur la reprise des territoires que l’Union soviétique a donné à la République d’Ukraine tout au long de la période soviétique jusqu’aux années 1950.

Ces nuances ne sont pas forcément perçues en Occident.

La vision d’empire de Poutine constitue-t-elle une forme de cohérence ?

Cela créé une vision du monde à peu près cohérente. Chacun peut le lire de différentes manières comme une conquête territoriale, la décommunisation, la longue durée de l’histoire russe sur 1.000 ans…

Lorsque l’on s’attarde sur les éléments idéologiques concrets, cela est très éclectique. Tout se contredit. Il y a des références à l’Union soviétique mais il n’y a pas de projet doctrinal qui soit cohérent. Il y a une tentative de trouver une formulation géopolitique cohérente mais elle reste très imprécise. Le langage politique est très éclectique et très contradictoire.