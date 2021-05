La Révolution et l'Empire dans le cinéma français : plusieurs bons films pour cette période historique agitée. Humour et délectation

Si ces deux fameuses pièces de théâtre ne sont pas à l'affiche dans l'immédiat, il vous reste le plaisir de lire ce que nos chroniqueurs, Danielle Mathieu-Bouillon et Jacques Paugam, en ont pensé !

La conversation (entre Bonaparte et Cambacérès)

Le souper (entre Talleyrand et Fouché)

On peut faire précéder ces chefs d’oeuvre du beau Que la fête commence de Bertrand Tavernier (1975) qui se situe beaucoup plus tôt, sous le Régent –Noiret tellement vrai– après 1715 (mort de Louis XIV) : c’est le « début de la fin ». Un Jean Rochefort délirant !

Il y a, bien sur, les Napoléon d’Abel Gance (1925) ou de Guitry (1954) si admiratifs, et puis l’inénarrable Désirée de Henry Koster avec un Marlon Brando caricatural en Napoléon bougon, Jean Simmons (toujours très mauvaise) et Merle Oberon en Joséphine de Beauharnais.

Côté Britannique

Les Britanniques ont aussi traité nos folies de leur point de vue à eux :

- les irremplaçables Duellistes, premier long métrage de Ridley Scott, d’après une nouvelle de Joseph Conrad, nous font parcourir les guerres d’Empire à travers l’histoire vraie de 2 officiers français s’affrontant en duels sauvages (Prix de la première œuvre à Cannes en 1977) ;

- la scintillante Reese Witherspoon suit les aléas des régiments anglais lors des guerres d’Empire dans la mise en scène somptueuse du Vanity Fair de Mira Nair (2005), inspiré du beau livre de Thackeray ; Gabriel Byrne y est parfait, tout comme Bob Hoskins.

- Le roi d’Angleterre qui affronta la guerre d’Indépendance américaine, la révolution française et Napoléon était un malade mental – un Hanovre – qui eut beaucoup d’enfants : cela nous est conté avec brio par Nicolas Hytner dans La Folie du roi George (1994) où Helen Mirren est déjà reine et Rubert Everett assez irrésistible en héritier impatient.

- Le beau Master and Commander de Peter Weir (2000) nous rappelle que la guerre fut aussi maritime et fort cruelle, malgré les talents et les ruses de commandement de Russell Crowe.

- Enfin, même Jane Austen, évoque les guerres d’Empire à travers ses fringants militaires qui font rêver ses jeunes filles à marier, qui vont et viennent vers le continent au gré des coalitions : Emma Thompson, Kate Winslet dans –entre autres- Raison et sentiments de Ang Lee, incarnent parfaitement le climat social de cette époque.

Côté russe

On peut, bien sûr, ajouter les films russes sur la dévastatrice campagne de Russie, ou encore La nuit de Varennes d’Ettore Scola (1981), un peu lent mais grinçant et dramatique. Deux belles prestations de Depardieu en Colonel Chabert confronté à cette chipie de Fanny Ardant, (Yves Angelo en 1994 (il y a aussi celui de Le Henaff en 1943 avec Harry Baur), ou en Danton, très beau, saisissant de réalisme, dû à Andrzej Wajda en 1982 ; le scénario est de Jean-Claude Carrière, l’acteur polonais Wojciech Pszoniak est un prodigieux Robespierre. Chabert finit à l’hospice, Danton perd la tête : sombres destins. Les cruelles Lignes de Wellington, incarné par John Malkovich, décrivent la raclée infligée en Espagne et au Portugal aux armées françaises d’occupation et l’incroyable désordre de la fin de l’Empire (Valeria Sarmento, 2012).