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Des manifestants défilent près des gaz lacrymogènes et de la Statue de la République, rassemblés place de la République, après des affrontements survenus suite à une manifestation non autorisée dans le centre de Paris, le 18 octobre 2026, au lendemain des manifestations nationales contre le coût élevé de la vie.
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PLAN PRAGMATIQUE

26 octobre 2026

La refondation ou le chaos : les choix que nos dirigeants repoussent depuis cinquante ans

Après cinquante ans de renoncements de nos dirigeants qui ont fragilisé l’autorité publique et notre modèle social, la réforme de l’État (au sens large du terme, collectivités et Sécurité sociale incluses) n’est plus une option. Les événements du 17 octobre 2026 nous rapprochent encore un peu plus de l’abîme. Seuls la lucidité et le courage pourront désormais éviter que notre nation sombre dans le chaos.

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MOTS-CLES

France , refondation , système , chaos , liberté , immigration

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Stéphane Morel

Stéphane Morel est secrétaire général de Nouvel essor français

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