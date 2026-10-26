PLAN PRAGMATIQUE

La refondation ou le chaos : les choix que nos dirigeants repoussent depuis cinquante ans

Après cinquante ans de renoncements de nos dirigeants qui ont fragilisé l’autorité publique et notre modèle social, la réforme de l’État (au sens large du terme, collectivités et Sécurité sociale incluses) n’est plus une option. Les événements du 17 octobre 2026 nous rapprochent encore un peu plus de l’abîme. Seuls la lucidité et le courage pourront désormais éviter que notre nation sombre dans le chaos.