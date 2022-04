"La rebelle d'Alep" de Douha Al Maari et Tristane de Choiseul : quand le présent devient une guerre…

Ce récit plus que touchant nous fait prendre pleinement conscience de la liberté qui règne en occident. Vue de loin comme un cap de bonne espérance, notre France a, au-delà de son histoire, toujours été perçue comme un lieu d’exception et un refuge. Présidente de l’Association des Champs de Booz, créée en 2003, Tristane de Choiseul, médecin et écrivaine est l’auteur de ce livre mais aussi l’amie de l’héroïne Douha Al Maari, La rebelle d’Alep. Après tant d’années de souffrances, Douha s’efforce d’obtenir la nationalité française depuis 2021. L’association des Champs de Booz lui apporte son concoursayant “pour objectif de venir en aide à des femmes seules demandeuses d’asile, en cours de régularisation et d’insertion” et réfugiées politiques. (p.315)