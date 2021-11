La réalité virtuelle bientôt implantée directement dans votre cerveau ?

fraudé ou non ? A-t-on le droit de modifier la conscience de quelqu'un, que ce soit par des méthodes invasives ou non ? Peut-on utiliser ces technologies pour que des criminels le deviennent plus ? Peut-on traiter les malades psychiatriques grâce à ces technologies ?

Nous avons des milliers de questions éthiques qui se posent. Ces interfaces peuvent autant servir dans le sens cerveau vers machine que machine vers cerveau.

Pourrions-nous voir apparaître cette technologie dans nos sociétés ?

Utiliser ces interfaces pour commander les machines et éteindre la lumière par la pensée, on y arrivera très vite. Pour utiliser ces technologies pour se mouvoir dans le Métavers de Facebook, on y arrivera très vite aussi. Et d'ailleurs, Mark Zuckerberg a comme projet un casque, qui par l'analyse des ondes cérébrales permettrait d'interagir avec les ordinateurs. Ces technologies devraient être opérationnelles dans les trois à sept années qui viennent.

Après, il y a les technologies qui permettent de changer notre cerveau, c'est-à-dire de vivre des expériences, de transférer des informations des machines vers le cerveau. C'est Neuralink, c'est aussi le projet des micro-implants cérébraux, et ça pose des problèmes plus difficiles. Le risque de manipulation est énorme, et la technologie est encore un peu immature.

Quel est le problème que posent les implants cérébraux ?

Imaginez que les implants cérébraux abîment définitivement le cerveau au bout de cinq à sept ans, et qu'on l'a implanté sur des adolescents en 2040. Le scandale de l'amiante serait une minuscule péripétie à côté. On a le même problème que l'on a eu avec les prothèses de hanche. Quand nous en greffions, nous ne savions pas comment elles allaient se comporter, il a fallu des années pour savoir que nous pourrions avoir une prothèse de hanche et que ça n'aurait pas de conséquences pour l'organisme. Au début, nous ne pourrons pas connaître les conséquences des implants cérébraux, en dehors de leurs intérêts thérapeutiques ou ludiques. Il faudra des années pour savoir si ça a de mauvaises conséquences. C'est la raison pour laquelle Neuralink va commencer par traiter des malades neurologiques, par exemple.

Les neurotechnologies sont les technologies les plus importantes du XXIe siècle, et la régulation éthique et politique des technologiques du cerveau va occuper les juristes et les politiciens pendant de très nombreuses décennies.