La psychologie est en train de laisser tomber les hommes d'Europe

La dépression masculine est mal prise en compte en Europe.

John Mac Ghlionn est chercheur et essayiste. Il s'intéresse à la psychologie et aux relations sociales, ainsi qu'aux dysfonctionnements sociaux et à la manipulation des médias. Ses travaux ont été publiés, entre autres, par le New York Post, le Sydney Morning Herald, Newsweek, National Review et The Spectator US.

Les femmes de Croatie, d'Allemagne, du Portugal et de Suède présentent les taux de dépression les plus élevés d'Europe. En outre, elles ont des taux de dépression considérablement plus élevés que les hommes dans ces quatre pays. La dépression et le suicide sont intimement liés. Ce trouble mental débilitant est l'affection la plus couramment associée au suicide.

Ce qui soulève la question suivante : pourquoi, dans ces pays, beaucoup plus d'hommes que de femmes se suicident-ils ? Pourquoi, dans ces pays, beaucoup plus d'hommes que de femmes se suicident-ils ?

Contrairement à la croyance populaire anti-biologique, les hommes et les femmes ne sont pas identiques. Les cerveaux masculin et féminin sont, littéralement, câblés différemment ; cette différence de câblage contribue aux différences de comportement et de cognition. Cette différence de câblage joue également un rôle important dans la manière dont les hommes et les femmes ressentent et expriment les symptômes de la dépression.

Contrairement à la dépression féminine, qui tend à se traduire par un sentiment de manque d'amour et de valeur pour les personnes qu'elles aiment, la dépression masculine se traduit par un sentiment d'impuissance et d'impuissance. Les femmes ont besoin de se sentir aimées et appréciées. Les hommes ont besoin d'un but ; ils ont également besoin de la capacité d'influer efficacement sur leur environnement et de créer un impact significatif et durable. Les hommes sont beaucoup plus intéressés par la recherche de solutions à leurs problèmes que par la validation de leurs sentiments. En clair, les hommes veulent des réponses, et ils les veulent tout de suite. Demander à un homme de s'ouvrir et de révéler ses peurs les plus profondes et les plus sombres ne sert pas à grand-chose si des solutions immédiates et pratiques ne sont pas prescrites.

Pour les hommes, se sentir incapables d'influer positivement sur leur environnement semble être le précurseur d'une profonde dépression. Si la dépression n'est pas diagnostiquée et traitée, des sentiments suicidaires peuvent apparaître. Il est assez courant d'associer la dépression à des sentiments de tristesse. Très souvent, cependant, les hommes déprimés ne présentent pas les symptômes classiques de la dépression. Ils ont plutôt tendance à être hostiles, impulsifs et très désagréables. Une femme déprimée est plus susceptible de pleurer ; un homme déprimé est plus susceptible d'élever la voix et de s'emporter. Pour de nombreux lecteurs, j'en suis sûr, l'agressivité et la dépression peuvent sembler être de drôles de compagnons, mais c'est uniquement parce que nous, en tant que société, considérons la dépression masculine au travers d'une lentille orientée vers les femmes.

Il faut que cela change, et vite.

Malheureusement, les manuels de psychiatrie modernes ne reconnaissent pas le fait que les symptômes de la dépression chez les hommes et les femmes se manifestent de manière différente. La classification internationale des maladies (CIM), une "bible" diagnostique utilisée par les médecins dans toute l'Europe, ne reconnaît pas non plus ces faits. Les médecins utilisent un modèle féminin de la dépression pour traiter (ou ne pas traiter) les hommes d'Europe. Ce n'est pas que l'homme moyen en Croatie ou au Portugal souffre moins souvent de dépression que la femme moyenne croate ou portugaise. C'est qu'ils la vivent et l'expriment différemment. En vérité, de nombreux membres de la communauté médicale ne semblent pas qualifiés pour identifier les symptômes de la dépression masculine, en grande partie parce qu'ils n'ont même pas été formés à identifier ces symptômes uniques.

En 1996, le Dr Wolfgang Rutz, un psychiatre pionnier qui a reconnu les différences entre les maladies mentales chez les hommes et les femmes, a mis au point la première échelle de dépression masculine. Plus récemment, inspiré par les travaux du Dr Rutz, le Dr Simon Rice, psychologue clinicien australien, a mis au point sa propre échelle, connue sous le nom de Male Depression Risk Scale (échelle de risque de dépression masculine). Selon les propres termes de Rice, cette échelle a été "conçue pour évaluer les symptômes dépressifs extériorisés (par exemple, la consommation de substances, la prise de risques et l'agression). Ces symptômes sont censés refléter la manifestation comportementale de la dépression chez les hommes qui se conforment rigoureusement aux normes masculines".

Par "normes masculines", le Dr Rice entend la tendance de l'homme moyen à réprimer ses émotions et à refuser obstinément de demander de l'aide. L'échelle du Dr Rice demande aux hommes d'évaluer diverses affirmations, notamment la fréquence à laquelle ils éprouvent et expriment des sentiments négatifs, la fréquence de leurs accès d'agressivité et la fréquence à laquelle ils consomment (le cas échéant) des substances telles que le cannabis et l'alcool pour échapper à leur douleur psychique. Pour des raisons déjà évoquées, l'échelle ne demande pas aux hommes d'évaluer leurs sentiments de tristesse ou de désespoir.

Pourquoi les psychologues et les psychiatres européens ne sont-ils pas plus nombreux à utiliser l'échelle ? En vérité, de nombreux psychologues et médecins n'en ont jamais entendu parler. C'est un autre aspect qui doit changer, et vite.

Une autre question qui doit être abordée est celle du ratio hommes/femmes psychologues en Europe. Dans un certain nombre de pays européens, 70 % des professionnels de la psychologie sont des femmes. S'ils ont le choix, les hommes préfèrent s'adresser à un thérapeute masculin - et non, cela n'a rien à voir avec la misogynie. Les données confirment que les hommes ont tendance à mieux répondre aux thérapeutes masculins qu'aux thérapeutes féminins. Malheureusement, dans de nombreux pays européens, il n'y a tout simplement pas assez de thérapeutes masculins.

Les hommes d'Europe souffrent. En raison du manque de reconnaissance de ce à quoi ressemble réellement la dépression masculine et du manque de professionnels masculins équipés des outils nécessaires pour aider les hommes, nous devons nous attendre à ce que cette souffrance se poursuive sans relâche.

