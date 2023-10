La présidente d’une synagogue américaine assassinée…

Elle s’appelait Samantha Woll et était âgée de 40 ans. Elle présidait aux destinées d’une synagogue progressiste de Détroit.

Elle s’appelait Samantha Woll et était âgée de 40 ans. Elle présidait aux destinées d’une synagogue progressiste de Détroit. Elle était démocrate, donc de gauche sur l’échiquier politique américain. On l’a retrouvée près de son domicile, lardée de coups de couteau et baignant dans son sang.

L’assassin (les assassins ?) ne s’est pas posé de question sur les sympathies de Samantha Woll. Peut-être soutenait-elle la cause palestinienne ? Peut-être qu’elle détestait Netanyahou ?

Comme elle était de gauche, c’est plausible. Peu importe : elle était juive. Ce qui pour certains équivaut à une condamnation à mort. Et ça fait des siècles que ça dure.