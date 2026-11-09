ATLANTI'CULTURE
9 novembre 2026
La Musica Deuxième, de Marguerite Duras : nuit, silences et amour qui persiste
Que reste-t-il de l’amour lorsque l’histoire s’achève ? Une nuit, deux voix et des silences...
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A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).