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ATLANTI'CULTURE

9 novembre 2026

La Musica Deuxième, de Marguerite Duras : nuit, silences et amour qui persiste

Que reste-t-il de l’amour lorsque l’histoire s’achève ? Une nuit, deux voix et des silences...

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MOTS-CLES

Marguerite Duras , Edition des femmes-Antoinette Fouque , Fanny Ardant , Sami Frey , Book d’Oreille , culture

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Ruault pour Culture-Tops

Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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