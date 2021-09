La mondialisation peut-elle être "améliorée" ?

Des manifestants contre les traités CETA et TTIP, en 2016.

Dans un excellent ouvrage qui vient d'être publié, intitulé "Six faces of globalization", Anthea Roberts et Nicolas Lamp présentent six discours plausibles sur la mondialisation et sur ce qui, selon chacun d'entre eux, a mal ou bien fonctionné avec la mondialisation. Leur approche consiste à prendre un discours donné, à en présenter tous les points comme le feraient ses défenseurs, avec un minimum d'interventions extérieures (c'est-à-dire les leurs), et à discuter dans la deuxième partie du livre des chevauchements et des différences entre ces divers discours.

Ici, je vais passer en revue les six exposés, en disant peut-être peu de choses sur chacun d'eux de manière explicite, à la fois parce qu'ils sont tous plutôt bien connus du grand public et parce que j'espère que ma critique de chaque exposé jettera indirectement suffisamment de lumière sur leurs points principaux.

La première approche abordée par Roberts et Lamp est le point de vue de l'establishment, selon lequel la mondialisation profite en fin de compte à tous les participants, même si les gains sont inégaux et prennent souvent beaucoup de temps à se matérialiser. Le discours de l'establishment est souvent intéressé, comme lorsqu'il ignore le fait que les États-Unis ne se sont pas enrichis grâce au libre-échange mais plutôt grâce au protectionnisme hamiltonien, ou qu'un certain nombre d'accords commerciaux établis après la Seconde Guerre mondiale étaient moins motivés par des principes abstraits de libre-échange ou d'"ordre international libéral" que par le désir stratégique des États-Unis de lier dans un cadre interdépendant solide les nations du "monde libre" (commodément défini comme incluant tous ceux qui ne sont pas communistes, indépendamment de leur politique intérieure). Le plus grand avantage du récit de l'establishment est qu'il peut, de manière tout à fait plausible, souligner le fait que des liens économiques plus étroits entre les nations ont contribué, depuis 1980, à doubler la production et la consommation mondiales de biens et de services par habitant.

Le discours de gauche (sous lequel je combine à la fois ce que Roberts et Lamp appellent le discours de gauche "populiste" à la Bernie Sanders et Elizabeth Warren et le discours monopolistique "corporate power") est, à bien des égards, le plus cohérent. Ses points forts sont au nombre de deux : (1) les politiques nationales ont été orientées en faveur des individus riches en capital et à hauts revenus, et (2) les politiques pro-entreprises ont permis aux grandes entreprises de devenir monopsonistes sur le marché du travail (le seul employeur local), et de ne pas payer leur juste part d'impôts. Non seulement ces deux points sont vrais, mais ils orientent correctement l'attention vers les origines politiques du malaise de la classe moyenne. Le malaise a été dans une large mesure (je reviendrai sur ce qualificatif "large") fabriqué par la capacité des entreprises et des individus riches à créer un cadre juridique favorable pour eux-mêmes, y compris, et c'est le plus important, des impôts moins élevés. (La lecture du " Wall Street Journal " permet de définir très simplement la vision du monde de cette catégorie de personnes : il n'y a que deux variables qui comptent : à quel point le " marché " est élevé et à quel point les impôts sont bas).

Mais le qualificatif "dans une large mesure" n'était pas là sans raison. Le déclin tant de la taille que du revenu relatif de la classe moyenne occidentale n'est pas seulement le produit des politiques nationales. Il s'est également produit parce que la mondialisation permet aux entreprises de se déplacer vers des sites moins chers (à salaires plus bas), ou de remplacer la production de biens nationaux par des importations moins chères.

Les partisans de la vision de gauche ont du mal à reconnaître la coalition tacite d'intérêts qui s'est créée entre les capitalistes du monde riche et les pauvres des pays en développement. Tous deux gagnent à remplacer les travailleurs occidentaux plus coûteux. Dans le chapitre sur l'avidité des entreprises, une critique précise des grandes entreprises occidentales qui évitent les impôts est mêlée à une tentative de montrer que l'ALENA ou d'autres accords similaires ont produit des résultats pires pour les travailleurs des pays pauvres, et qu'il y a donc une identité d'intérêts entre les travailleurs des pays riches et ceux des pays pauvres. C'est très difficile à accepter. Les emplois très peu rémunérés, du point de vue de l'Occident, sont généralement des emplois très bien rémunérés du point de vue des pays en développement. Les travailleurs du Vietnam, de Thaïlande, d'Éthiopie ou du Pérou ne sont pas mécontents d'être embauchés par des entreprises nord-américaines, européennes ou chinoises. Dans de nombreux cas, l'alternative est de ne pas avoir d'emploi du tout ou de vivre à la limite de la subsistance grâce à un travail indépendant. Les tentatives de plaidoyer en faveur d'une sorte de solidarité internationale des travailleurs s'effondrent tout simplement sur le terrain difficile de l'intérêt personnel.

Ce problème ne dérange toutefois pas ceux que Roberts et Lamb appellent les "populistes de droite". Les populistes de droite ont en effet une vision cohérente du monde. Premièrement, dans celle-ci, le bien-être des étrangers n'a aucune importance (ainsi, ils ne s'intéressent pas à la question de savoir si les travailleurs mexicains sont mieux lotis avec le commerce ou non). Deuxièmement, l'homogénéité culturelle nationale - une recréation largement fictive des années 1950-60 - est l'idéal à atteindre. Leur problème n'est pas le manque de cohérence intellectuelle. Le problème des populistes de droite est que leurs partisans aiment les aspects de la mondialisation qui leur fournissent des biens bon marché, mais n'aiment pas perdre des emplois bien rémunérés qui sont une condition sine qua non pour la production des biens bon marché qu'ils aiment. En d'autres termes, leurs partisans aiment acheter des écrans de télévision HD bon marché, mais ils aiment aussi avoir des emplois manufacturiers à 50 dollars de l'heure. Ces deux choses ne peuvent cependant pas exister ensemble. Les politiciens de droite peuvent donc, comme l'a fait Trump, faire beaucoup de gestes (et de bruit) pour faire pencher la balance en faveur de leur pays, mais ils ne peuvent pas se déconnecter de la mondialisation. Leur opposition à la mondialisation restera toujours au niveau verbal ; ils sont liés au mât de la mondialisation par l'attrait d'atteindre un revenu réel élevé par la consommation de biens moins chers. Ainsi, l'opposition de droite ne doit pas, à mon avis, être prise au sérieux en matière de politiques.

Je ne mentionnerai que brièvement les deux autres récits. Le récit géoéconomique considère la mondialisation à travers les yeux belliqueux de l'intérêt national. Ce n'est pas une approche attrayante, mais elle est cohérente en interne. Pour ses adeptes, il n'existe pas de bonne ou de mauvaise mondialisation. Il n'y a qu'une bonne mondialisation pour les États-Unis ou une mauvaise mondialisation pour les États-Unis (ou tout autre pays donné). Cela leur permet de passer sans transition du soutien à l'utilisation du pouvoir pour arracher des droits de propriété intellectuelle, à l'utilisation du pouvoir pour empêcher le partage des droits de propriété intellectuelle ; d'être en faveur de normes de travail plus élevées à être contre. Ainsi, son incohérence intellectuelle totale dans les détails s'explique par une cohérence intellectuelle totale à un niveau supérieur.

Le dernier récit est du type "nous [tout le monde dans le monde, indépendamment de la nation, du revenu, de la classe, du sexe, de la race, etc. ] sommes dans le même bateau". Il n'y a pas grand-chose à dire à son sujet, si ce n'est que, contrairement à tous les autres récits, il parvient à manquer de cohérence intellectuelle interne et à être totalement fluide quant à la manière dont les choses devraient être améliorées.

Alors, est-il possible, en adoptant l'approche de Roberts et Lamb book, d'"améliorer" la mondialisation ? Le seul récit qui semble prometteur est ce qu'ils appellent (à mon avis, à tort) la gauche "populiste". Elle voit les problèmes clés au niveau de la politique nationale, dans les systèmes politiques nationaux, et elle peut, du moins en théorie, se concentrer sur ces lacunes et essayer de les réparer. Elle ne peut pas être, je pense, trop optimiste sur toutes les questions en raison de la propension naturelle de la mondialisation, que ce soit par les mouvements de capitaux ou le commerce, à favoriser les producteurs moins chers, et la classe moyenne occidentale n'est le plus souvent pas ce producteur. Mais cette approche peut réduire le pouvoir politique et économique du 1 % supérieur, financer les biens publics, augmenter les impôts des riches et des grandes entreprises, et améliorer le climat politique national.

Article publié initialement sur le blog de Branko Milanovic et traduit avec son aimable autorisation

