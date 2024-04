"La guerre permanente : l'ultime stratégie du Kremlin" de Marie Mendras

La thèse centrale de l’auteur résume la stratégie de Poutine à la tyrannie et à la guerre qui se renforcent mutuellement. La guerre, en l’occurrence la seconde guerre de Tchétchénie, est à la fois à l’origine du pouvoir de Poutine et la source de son maintien. L’auteur distingue trois périodes.

Pendant la première partie des années 2000 Poutine est occupé en Tchétchénie à une guerre qui ne dit pas son nom, d’une brutalité extrême, qui s’achève en donnant le pouvoir au clan Kadyrov, barbare et corrompu qui fait de la charia la loi officielle. Poutine est déstabilisé par les révolutions démocratiques en Géorgie et en Ukraine entre 2003 et 2005. C’est une période de croissance de l’économie russe pendant laquelle Poutine se contente d’utiliser ses instruments traditionnels de la diplomatie et sa domination énergétique pour déstabiliser ses voisins.

La deuxième période démarre en février 2007 à la conférence pour la sécurité de Munich pendant laquelle Poutine fait un discours très agressif à l’égard de l’Occident. Il ment effrontément, ce qui deviendra sa marque. Il poursuit la déstabilisation de la Géorgie et de l’Ukraine qui culminera avec la guerre en Géorgie facilitée par les erreurs tactiques de Saakachvili. La crise financière de 2008 et l’élection de Medvedev sont une période un peu plus calme.

La troisième période démarre avec la réélection de Poutine en 2012, déjà grossièrement manipulée, qui marque un durcissement considérable. La révolution de Maidan en Ukraine pendant l’hiver 2013/2014 due au refus de Ianoukovitch, sous pression de Poutine, de signer l’accord d’association avec l’UE dont il avait pourtant négocié la conclusion. Les élections qui suivent en Ukraine, après la fuite de Ianoukovitch, sont démocratiques contrairement à la légende du coup d'État propagée par Poutine. Selon l'auteur, l'annexion de la Crimée par la Russie a été parfaitement préparée. Par contre, les événements du Donbass auraient été davantage improvisés. La fuite en avant de Poutine se renforce à partir de 2020, avec l’aggravation de la crise économique et la gestion lamentable du Covid par le pouvoir russe. L’élection de Zelensky en avril 2019 aurait pu être l’occasion d’une sortie du conflit avec l’Ukraine que Zelensky cherchait sincèrement. Cela n’intéresse pas Poutine qui prépare l’invasion de l’Ukraine. Au même moment en 2020 il lâche l’Arménie face à l’Azerbaïdjan soutenue par la Turquie d’Erdogan, soutient l’élection frauduleuse de Loukachenko et l’instrumentalisation des migrants par celui-ci à l’été 2021. A ce moment Poutine commence à préparer l’invasion de l’Ukraine que les Occidentaux ne verront pas venir à l’exception des Etats-Unis, mais un peu tard. La suite est connue. Selon l'auteur, la guerre d’Ukraine sera tôt ou tard le fossoyeur du régime de Poutine.