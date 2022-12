Les conséquences de la guerre en Ukraine vont représenter un fardeau pour l'économie russe sur le long cours.

Konstantin Sonin est un économiste et mathématicien russe. Il est professeur à la Harris School of Public Policy de l’Université de Chicago, professeur invité à la Higher School of Economics de Moscou, en Russie, chercheur au Centre for Economic Policy Research (CEPR) de Londres et chercheur associé à l’Institut d'économie de la transition de Stockholm. En reconnaissance de ses recherches exceptionnelles dans le domaine de l'économie politique, en décembre 2015, il a été nommé John Dewey Distinguished Service Professor de l'Université de Chicago.

Atlantico : La Russie ne semble pas encore à genoux. Certains y voient une inefficacité des sanctions. Est-ce une méconnaissance de leur effet ?

Konstantin Sonin : Je pense que ceux qui s'attendaient à ce que la Russie « soit à genoux » à cause des sanctions économiques se sont profondément trompés sur ce que les sanctions économiques peuvent et ne peuvent pas faire. Les sanctions économiques ne peuvent conduire à un effondrement économique. Les sanctions économiques ne peuvent garantir un changement de régime. Au lieu de cela, les sanctions économiques peuvent limiter la capacité d'un pays à mener une guerre d'agression. C'est ce que nous avons vu au cours des huit mois - la capacité de la Russie à produire des armes avancées a été limitée. Les sanctions économiques peuvent garantir que les habitants du pays ne peuvent pas maintenir la même qualité de vie qu'avant - nous le voyons clairement en Russie : les gens ont un accès limité aux biens et services et les revenus réels ont chuté d'environ 5 à 10 % en huit mois. Les sanctions économiques peuvent limiter les perspectives de développement à long terme d'un pays - il est trop tôt pour utiliser l'exemple russe, mais la Corée du Nord et l'Iran n'ont pas connu de croissance depuis des décennies.

Dans un article pour Foreign Affairs, vous détaillez la route de la Russie vers la ruine économique. Les coûts à long terme de la guerre en Ukraine seront stupéfiants. La ruine est-elle la seule perspective pour la Russie à l'heure actuelle, quelle que soit l'issue de la guerre ?

Dans mon article paru dans Foreign Affairs, j'ai décrit à quel point les politiques du temps de guerre sont destructrices pour le développement économique à long terme de la Russie. Pour poursuivre la guerre contre l'Ukraine, le gouvernement a fait pression pour un nouveau cadre juridique, qui permet au gouvernement de diriger l'activité économique sans tenir compte des institutions du marché. Le démantèlement de ce système nécessiterait des réformes très importantes. Même si des technocrates orientés vers le marché prenaient le pouvoir à Poutine, concluaient la paix et ouvraient l'économie au commerce et au transfert de technologie, les réformes institutionnelles prendront des années, voire des décennies, à mettre en œuvre. Un autre problème est que pour augmenter la capacité de combat de la Russie, Poutine a financé des armées privées qui opèrent effectivement en dehors du contrôle du gouvernement et de l'armée. L'ampleur des opérations est stupéfiante - dans le Donbass, le groupe privé Wagner, détenu et dirigé par le proche de Poutine Evguéni Prigojine, utilise des chars et des avions pour son fonctionnement. Une fois la guerre terminée, ces armées privées exigeront le contrôle de grandes entreprises financières et industrielles telles que Gazprom, Rosneft et bien d'autres, et auront des milliers de militants bien entraînés pour étayer leurs revendications. Ce sera comme dans les années 1990 sous stéroïdes, avec beaucoup plus de personnes ayant une expérience militaire et mieux armées impliquées dans des guerres de territoire pour des actifs économiques majeurs.

La guerre et ses conséquences sont-elles les seules responsables de cet avenir peu enviable ?

La guerre n'est pas une cause d'un avenir peu enviable - elle est elle-même une conséquence d'une dictature corrompue et criminelle qui a pris le contrôle de la Russie dans les années 2000. En 2022, Poutine n'a pas réussi à diriger la Russie sur la voie de la paix et de la prospérité - dans les années 2000, au cours de sa première décennie, les taux de croissance étaient élevés, mais l'économie a ensuite stagné pendant plus d'une décennie. En 2022, Poutine et ses hommes de main ont chassé toutes les personnes compétentes et honnêtes, d'abord du gouvernement, puis de la politique, puis du pays. A présent, il est entouré de gens qui sont devenus fabuleusement riches en tant que fonctionnaires de l'État, généraux de l'armée ou de la sécurité, etc. Ils sont soit incompétents et loyaux en raison de leur incompétence (Shoigu, Patrushev, Medvdev, Belousov, etc.) soit compétents mais lâches, ne pensant pas d'eux-mêmes en tant que personnes avec n'importe quelle agence (Mishustin, Nabiullina, Sobianin). Quoi qu'il en soit, dans un système personnaliste où chacun est incompétent ou lâche, une décision aussi folle et criminelle que la décision de Poutine d'envahir l'Ukraine est presque inévitable. La même logique folle et criminelle a conduit Hitler à attaquer la Pologne, la France, la Grande-Bretagne, l'URSS, les États-Unis, etc., Saddam Hussein à envahir l'Iran en 1980 et le Koweït en 1991, et le général argentin Galtieri à attaquer les Malouines en 1982. La guerre est une conséquence de la corruption de Poutine, pas la cause.

Qu'est-ce qui pourrait redresser la Russie, économiquement ?

Je l'espère vraiment, mais je pense qu'il faudra quelques décennies pour revenir au niveau de production et de qualité de vie de 2021. Nous sommes aux premiers stades de la descente de la Russie dans le chaos criminel. À un moment donné, le régime de Poutine s'effondrera. À un moment donné, il y aura un gouvernement réformiste. Mais c'est un long chemin.