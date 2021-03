La géniale, très géniale, et même génialissime trouvaille de Véran : « s’aérer pour souffler »…. Une nouvelle attestation est requise pour se déplacer au regard des nouvelles restrictions sanitaires.

Pour suivre le ministre de la Santé j’ai voulu m’aérer et souffler. J’ai regardé l’attestation de déplacement validée par le gouvernement. Lors de la première lecture je n’ai rien compris. C’était écrit dans une langue qui m’était inconnue : du volapük aurait dit De Gaulle.



Lors d’une deuxième lecture (car je suis tenace) j’ai compris que je n’avais pas le droit de me déplacer à plus de 10 km de chez moi. Or la première forêt où je pouvais m’aérer et souffler était à 12 km de mon domicile.



La tristesse s’est emparée de moi. Or le lendemain j’ai eu ce que je croyais être une bonne nouvelle : le gouvernement pour ne pas sombrer totalement dans le ridicule avait remplacé son attestation ubuesque par une autre plus simple. Mais je n’avais toujours pas le droit de me déplacer, sauf autorisation médicale, à plus de 10 km de mon domicile.



J’ai donc appelé mon médecin pour qu’il m’établisse ce sésame qui permettrait de m’aérer et de souffler. Il m’a été répondu que je devais attendre douze jours pour un rendez-vous. Le médecin était en effet débordé par l’afflux de patients souffrant de dépression.



Eh bien Olivier Véran a pensé à eux ! Il était en très grande forme le jour où il a inventé son « s’aérer et souffler ». Soucieux de notre « santé mentale ». Il a dit qu’il allait « rapprocher les psychologues des Français ».



Comment va-t-il s’y prendre ? Rendra-t-il gratuites les consultations psychiatriques ? Demandera-t-il aux hôpitaux spécialisés en pathologie mentale d’avoir portes ouvertes jour et nuit ? Toutes ces pistes devront être explorées. Et s’il le faut, il recevra lui-même les malheureux déprimés à son ministère…



Arrêtons de nous moquer de Véran car l’honnêteté oblige à dire qu’il surclasse de loin le porte-parole du gouvernement. Gabriel Attal, en dessous de tout, n’a rien trouvé de mieux pour remplacer le mot maudit de « confinement » par le mot « frein ». S’aérer et souffler c’est autrement plus grandiose.



Maintenant venons-en à l’essentiel. Je vois sur Atlantico, nombre d’articles, qui utilisent le mot « confinement ». J’en appelle solennellement au sens civique de la direction du site qu’elle bannisse cette expression qui meurtrit l’âme sensible d’Emmanuel Macron. Merci donc d’écrire dorénavant « s’aérer et souffler » à la place. Quant à Véran, nous sommes sûrs qu’il s’aère dans les jardins de son ministère. Pour ce qui est de souffler il ne faut pas que cela soit dans un alcootest : il le ferait exploser.

Ps : Il se peut que je me soit emmêlé les pinceaux dans les kilomètres : que voulez-vous la pensée macronienne est trop rapide pour moi....