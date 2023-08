La France, l’Afrique et la démocratie : est-il encore possible de rattraper les erreurs du passé (et du présent…) ?

Pierre Clairé : À l'heure actuelle, il est difficile pour la France de s'exprimer publiquement sur ces fraudes tant elle a trop à perdre. Ainsi, conforme à sa politique à l’égard des pays africains et surtout à sa ligne défendue face au putsch nigérien, elle condamne le coup d'État et dit vouloir un retour à l'ordre et au calme. Agir autrement reviendrait à faire voler en éclat son discours sur le Niger et perdre en crédibilité sur le Continent en portant un deux poids deux mesures dangereux. Cette versatilité aurait comme résultat d'ouvrir un peu plus la voie à des puissances autocratiques et dangereuses comme la Chine et la Russie. De plus, il ne faut pas sous-estimer le sentiment anti-français très présent dans la région et qui nourrit les contestations et les putschs. En critiquant le déroulement de l’élection présidentielle gabonaise, la France se rendrait coupable d'ingérence aux yeux de certains en Afrique, ce qui pourrait accélérer les coups d'État et ainsi entraîner une forme de Printemps Arabe bis.

Les coups d’Etat au Gabon et au Niger n'ont rien à voir et il serait erroné de les rapprocher. Au Gabon, il s’agit d’un coup d’Etat inhérent à la vie politique interne. La démocratie et les droits de l'homme ont toujours été un problème dans le pays et Ali Bongo, président du Gabon depuis 2009 à la suite de la mort de son père, n'a jamais fait l'unanimité. En 2016, lors de sa première réélection contestée, son opposant de l'époque, Jean Ping, avait aussi contesté le résultat devant les fraudes avérées, mais la contestation fut durement réprimée. En 2019, alors que Bongo est convalescent, des militaires tentent de prendre le pouvoir, mais le coup d'État tombe à l'eau et les putschistes sont durement punis. Cette année, les résultats étaient aussi remis en cause et la population a mal accepté qu'internet soit coupé dans le pays. En somme, ce coup d’Etat est le résultat d'années d'entraves à la démocratie et montre qu'il existe un véritable ras-le-bol dans le pays. Au Niger, la situation est clairement différente alors que le pays était reconnu comme un des plus démocratique de la zone, Mohamed Bazoum étant élu démocratiquement. Le coup d'État au Niger a été une surprise puisque le régime ne connaissait pas de problèmes démocratiques, sécuritaires ou d’instabilité due à l'islamisme (les attaques avaient baissé ces derniers mois grâce à l'aide occidentale). Le Niger est caractéristique d'un coup de force fomenté par des généraux qui se plaignaient de la présence française sans appui de la population.

Jean-Claude Félix-Tchicaya : Les résultats ont été donnés dans la nuit de mardi à mercredi, une habitude et un mécanisme d’un régime autoritaire. Les Gabonais dormaient à cette heure-là. Cela succède à l’opacité et la fermeture des frontières, la coupure d’Internet. Le scrutin était sous cloche avec l’interdiction d’observateurs étrangers ou locaux. Toutes les conditions de la fraude et de la manipulation des résultats étaient à l’œuvre. Mais cela a été refusé par le corps militaire, la garde républicaine et la police qui s’attendaient à ce qu’au réveil des Gabonais un tel résultat soit prononcé à cause de l’opacité du scrutin. De nombreuses études sociologiques et sociopolitiques démontraient pourtant que, surtout depuis deux ans, la popularité d’Ali Bongo chutait inexorablement tout comme celle de son gouvernement. La crise au Gabon est l’épilogue d’un système dynastique et autocratique familial qui a plus d’un demi-siècle. Son père, Omar Bongo, avait été mis en place par la France en 1967. Il y a eu également un coup d’Etat en 1964. Léon Mba a été replacé au Gabon par l’administration et l’Etat français, par De Gaulle. La France est liée en partie au pouvoir gabonais.

La France diplomatique, politique et présidentielle devrait montrer la voie et enclencher de manière pratique la restauration d’un discours, la restauration d’un narratif, d’un récit afin d’être en mesure de saisir et de comprendre ce moment historique.

Le régime Bongo au Gabon est le pilier même de la Françafrique en Afrique centrale. Il en existe d’autres. Les mandats ont été renouvelés de manière frauduleuse.

Le Gabon est pourtant un pays extrêmement riche. 88 % de ce pays est constitué de forêts. Il y a 12 % habitables. La population n’est pas très nombreuse et devrait vivre dans l’opulence au regard des richesses et des matières premières.

40 % des Gabonais sont au chômage. Un tiers vit sous le seuil de pauvreté.

La cohabitation qui s’est amoncelée depuis des années était intenable.

Quand certains demandent la fin de ce système en Afrique et souhaitent que les relations cessent avec ces pays, cela n’est pas lié à un sentiment anti-français. Un mouvement politique est à l’œuvre en Afrique. Nous assistons à un mouvement tectonique géopolitique des peuples. Il ne s’agit pas d’une contagion. Il est important que la présidence, la diplomatie, la classe politique, le champ économique, la société française comprennent le moment important que vit l’Afrique en ce moment. Et cela n’est pas terminé. Cela ne va pas se produire uniquement dans des pays africains anglophones ou lusophones. Il ne s’agit pas d’un problème linguistique. En revanche, il s’agit bien d’un problème politique. Il n’y pas de sentiment anti-français. Le message est adressé afin de mettre un terme à la Françafrique, à un système. Le véritable départ avait été initié par le Printemps arabe.

La situation actuelle s’inscrit dans un moment historique qu’il faut saisir. La France doit saisir cet instant et saura être à la hauteur de ce moment avec un aggiornamento, un mea culpa et une volonté de renouer le dialogue. Il s’agit d’une convocation obligatoire de l’histoire.