La France devrait prendre exemple sur l’Allemagne

Le gouvernement allemand appelle les musulmans du pays à condamner les attaques du Hamas.

Le gouvernement allemand demande aux musulmans de son pays (la deuxième confession religieuse de la RFA ) de se désolidariser de l’antisémitisme. Les autorités allemandes savent d’où il vient.



Elles leurs demandent également de condamner les abominables massacres du 7 octobre. « Parlez », leur disent-elles. Elles disent également « soutenez Israël ». A cause de la Shoah, elle a une dette symbolique à l’égard du peuple juif.



Les Allemands ferment les mosquées salafistes. Et perquisitionnent sans relâche les lieux sous influence du Hezbollah et du Hamas. Des arrestations sont faites. Et aussi des interpellations.



Et en France rien, ou presque rien. Que font donc les instances musulmanes de notre pays ? Leur silence est accablant. Et pourtant, elles n’ignorent rien des auteurs des croix gammées, des étoiles de David et des agressions anti-juives. Et pourtant, elles se taisent. Leurs sympathisants préfèrent Gaza. Où étaient les musulmans et leurs représentants lors de la grande manifestation contre l’antisémitisme à Paris ? On ne les a pas vus. Oui, où étaient-ils ? Ont-ils condamné les abominables massacres du 7 octobre ?



Une exception heureuse à ce mutisme : les instances musulmanes de Romans-sur-Isère ont condamné la tuerie de Crépol. Ils savent qui en sont les auteurs !