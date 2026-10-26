ATLANTI'CULTURE
26 octobre 2026
La Douleur, de Marguerite Duras
Duras au meilleur
4 min de lecture
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A PROPOS DES AUTEURS
Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).