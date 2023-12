La désinformation est omniprésente sur les réseaux sociaux et voilà les ficelles psychologiques utilisées pour nous y aimanter

Il est utile de surveiller les signes avant-coureurs de la désinformation.

La guerre de l'information est omniprésente, et tout le monde en ligne a été embrigadé, qu'il le sache ou non.

La désinformation est un contenu trompeur délibérément généré et diffusé à des fins égoïstes ou malveillantes. Contrairement à la mésinformation, qui peut être partagée involontairement ou avec de bonnes intentions, la désinformation vise à susciter la méfiance, à déstabiliser les institutions, à discréditer les bonnes intentions, à diffamer les opposants et à délégitimer les sources de connaissances telles que la science et le journalisme.

De nombreux gouvernements s'engagent dans des campagnes de désinformation. Par exemple, le gouvernement russe a utilisé des images de célébrités pour attirer l'attention du public vers de la propagande anti-Ukraine. Meta, société mère de Facebook et d'Instagram, a averti le 30 novembre 2023 que la Chine avait intensifié ses opérations de désinformation.

La désinformation n'a rien de nouveau et la guerre de l'information a été pratiquée par de nombreux pays, y compris les États-Unis, mais Internet donne aux campagnes de désinformation une portée sans précédent. Les gouvernements étrangers, les trolls, les extrémistes nationaux et internationaux, les profiteurs opportunistes et même les agences de désinformation rémunérées exploitent Internet pour diffuser des contenus douteux. Les périodes de troubles civils, de catastrophes naturelles, de crises sanitaires et de guerres suscitent l'anxiété et la recherche d'informations, ce dont profitent les agents de désinformation.

Il est certainement utile de surveiller les signes avant-coureurs de la désinformation et des discours dangereux, mais il existe d'autres tactiques employées par les agents de désinformation.

Ce n'est qu'une blague

La hahaganda est une tactique par laquelle les agents de désinformation utilisent des mèmes, des comédies politiques émanant d'organes d'État ou des discours pour tourner en dérision des sujets graves, attaquer les autres, minimiser la violence ou déshumaniser, et détourner le blâme.

Cette approche offre une défense facile : en cas de contestation, les agents de désinformation peuvent dire "Vous ne savez pas plaisanter ?", ce qui est souvent suivi d'accusations d'être trop politiquement corrects.

Chut... dites-le à tout le monde

La diffusion de rumeurs est une tactique par laquelle les agents de désinformation prétendent avoir un accès exclusif à des secrets qui, selon eux, sont délibérément dissimulés. Ils indiquent que vous "n'entendrez cela qu'ici" et laissent entendre que d'autres personnes ne sont pas disposées à partager la prétendue vérité - par exemple, "Les médias n'en parleront pas" ou "Le gouvernement ne veut pas que vous sachiez" et "Je ne devrais pas vous dire cela...".

Mais ils n'insistent pas sur le fait que l'information doit rester secrète et encouragent au contraire à la partager - par exemple, "Faites en sorte que cela devienne viral" ou "La plupart des gens n'auront pas le courage de partager cela". Il est important de se demander comment un auteur ou un conférencier a pu obtenir de telles informations "secrètes" et quelle est sa motivation pour vous inciter à les partager.

Les gens disent

Souvent, la désinformation ne s'appuie sur aucune preuve réelle. Les agents de désinformation vont donc trouver ou inventer des personnes pour étayer leurs affirmations. Cette usurpation d'identité peut prendre plusieurs formes. Les agents de désinformation utilisent des anecdotes comme preuves, en particulier des récits sympathiques émanant de groupes vulnérables tels que les femmes ou les enfants.

De même, ils peuvent diffuser le point de vue de "citoyens concernés". Ces experts profanes présentent leur identité sociale comme leur donnant l'autorité nécessaire pour s'exprimer sur un sujet : "En tant que mère...", "En tant qu'ancien combattant...", "En tant qu'officier de police ....". Les communicateurs convertis, ou les personnes qui passent prétendument de la "mauvaise" position à la "bonne", peuvent être particulièrement persuasifs, comme la femme qui a avorté mais qui l'a regretté. Souvent, ces personnes n'existent pas réellement ou peuvent être contraintes ou payées.

Si les gens ordinaires ne suffisent pas, on peut faire appel à de faux experts. Certains sont fabriqués, et vous pouvez surveiller les comportements des "utilisateurs inauthentiques", par exemple en vérifiant les comptes X (anciennement Twitter) à l'aide du Botomètre. Mais les faux experts peuvent se présenter sous différentes formes.

Un faux expert est une personne utilisée pour son titre mais qui n'a pas d'expertise réelle.

Un pseudo-expert est quelqu'un qui prétend avoir une expertise pertinente mais qui n'a pas de formation réelle.

Un expert de pacotille est un vendu. Il a peut-être été expert à un moment donné, mais il dit aujourd'hui tout ce qui est rentable. On constate souvent que ces personnes ont soutenu d'autres affirmations douteuses - par exemple, que le fait de fumer ne provoque pas de cancer - ou qu'elles travaillent pour des instituts qui produisent régulièrement des "études" douteuses.

On parle d'expert en écho lorsque des sources de désinformation se citent mutuellement pour donner du crédit à leurs affirmations. La Chine et la Russie citent régulièrement leurs journaux respectifs.

Un expert volé est une personne qui existe, mais qui n'a pas été contactée et dont les recherches sont mal interprétées. De même, les agents de désinformation volent également la crédibilité de sources d'information connues, notamment par le biais du typosquattage, pratique qui consiste à créer un nom de domaine ressemblant étroitement à celui d'une organisation légitime.

Vous pouvez vérifier si des témoignages, anecdotiques ou scientifiques, ont été vérifiés par d'autres sources fiables. Recherchez le nom sur Google. Vérifiez le statut de l'expertise, la validité de la source et l'interprétation de la recherche. N'oubliez pas qu'une histoire ou une interprétation n'est pas nécessairement représentative.

Il s'agit d'une conspiration

Les récits conspirationnistes impliquent une force malveillante - par exemple, "l'État profond" - engagée dans des actions secrètes dans le but de nuire à la société. Le fait que certaines conspirations, telles que MK-Ultra et le Watergate, aient été confirmées est souvent présenté comme une preuve de la validité de nouvelles conspirations infondées.

Néanmoins, les agents de désinformation estiment que l'élaboration d'une conspiration est un moyen efficace de rappeler aux gens les raisons passées de se méfier des gouvernements, des scientifiques ou d'autres sources dignes de confiance.

Mais les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. N'oubliez pas que les conspirations qui ont finalement été dévoilées s'appuyaient sur des preuves - souvent issues de sources telles que des journalistes d'investigation, des scientifiques et des enquêtes gouvernementales. Méfiez-vous en particulier des conspirations qui tentent de délégitimer les institutions productrices de connaissances telles que les universités, les laboratoires de recherche, les agences gouvernementales et les organes de presse en prétendant qu'elles sont impliquées dans une opération de dissimulation.

Le bien contre le mal

La désinformation a souvent pour double objectif de donner une bonne image à son auteur et une mauvaise image à ses adversaires. La désinformation va encore plus loin en présentant les problèmes comme une bataille entre le bien et le mal, en utilisant les accusations de méchanceté pour légitimer la violence. La Russie aime particulièrement accuser les autres d'être des nazis cachés, des pédophiles ou des satanistes. Dans le même temps, elle dépeint souvent ses soldats en train d'aider les enfants et les personnes âgées.

Méfiez-vous particulièrement des accusations d'atrocités telles que les génocides, notamment sous le titre "breaking news" qui attire l'attention. Les accusations sont nombreuses. Vérifiez les faits et la manière dont l'information a été obtenue.

Êtes-vous avec nous ou contre nous ?

Une fausse dichotomie fait croire au lecteur qu'il a le choix entre deux options mutuellement exclusives : une bonne ou une mauvaise option, une pilule rouge ou une pilule bleue. Vous pouvez accepter leur version de la réalité ou être un idiot ou un "mouton".

Il y a toujours plus d'options que celles qui sont présentées, et les questions sont rarement aussi noires et blanches. Ce n'est là qu'une des tactiques du brigadage, où les agents de désinformation cherchent à faire taire les points de vue divergents en les présentant comme le mauvais choix.

Renverser la situation

Le "Whataboutism" est une technique de désinformation classique utilisée par les Russes pour détourner l'attention de leurs propres actes répréhensibles en alléguant les actes répréhensibles des autres. Ces allégations sur les actions des autres peuvent être vraies ou fausses, mais elles n'ont rien à voir avec la question qui nous occupe. Les éventuels méfaits passés d'un groupe ne signifient pas qu'il faille ignorer les méfaits actuels d'un autre groupe.

Les agents de désinformation présentent souvent leur groupe comme la partie lésée. Ils ne s'engagent dans la désinformation que parce que leur "ennemi" s'engage dans la désinformation à leur encontre ; ils n'attaquent que pour se défendre ; et leur réaction était appropriée, tandis que celle des autres était excessive. Ce type de victimisation compétitive est particulièrement répandu lorsque des groupes sont impliqués dans un conflit de longue durée.

Dans tous ces cas, l'agent de désinformation est conscient qu'il détourne l'attention, qu'il induit en erreur, qu'il trolle ou qu'il fabrique carrément. Si vous ne les croyez pas, ils veulent au moins vous faire douter de ce que vous pouvez croire, le cas échéant.

Vous examinez souvent les choses que vous achetez au lieu de prendre la publicité au pied de la lettre avant de donner votre argent. Il devrait en être de même pour les informations que vous consommez.

Article publié initialement sur The Conversation et traduit avec leur aimable autorisation

