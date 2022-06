La dangereuse pente de l’audiovisuel en matière de libertés et sur les questions centrales au cœur de la société française

Christine Kelly publie « Libertés sans expression » aux éditions du Cherche Midi.

Si la politique engorge les réseaux sociaux, elle s’éloigne progressivement du seul endroit où elle devrait connaître son aboutissement logique : les urnes.

Cette désinstitutionalisation de la politique est un cri pour la liberté d’expression et la pluralité des opinions. Nous voici face à 13 millions d’abstentionnistes, des hommes et des femmes qui ont naturellement leurs opinions. Nous avons enregistré des taux d’abstention records aux présidentielles, aux législatives, aux municipales, aux régionales, aux élections syndicales, aux élections professionnelles, et nous y sommes devenus indifférents. Parallèlement à ces abstentions successives dans les canaux traditionnels de la démocratie, les courants de pensée existent. Ils se développent, évoluent ; et ils s’expriment.

Les associations ont remplacé les institutions, la violence le débat, le happening ou le coup d’éclat médiatique ont supplanté la confrontation des arguments. Des chapelles sont à l’œuvre, qui verrouillent la pluralité réelle dans les médias en utilisant la menace et la violence. Combien de fois ai-je entendu des chroniqueurs ou des intervenants avouer ne pas vouloir/pouvoir aborder tel ou tel sujet du fait des menaces ? Pressions, insultes, représailles… Ces forces invisibles à l’écran tronquent l’expression plurielle des opinions ; les plateaux de télévision sont minés.

Prenons l’exemple de ce reportage diffusé en janvier 2022 sur M6, consacré à l’islamisme radical dans la ville de Roubaix. Y étaient suggérés les liens entre le maire et une association de la ville, soupçonnée de dispenser des « cours coraniques » sous couvert de cours d’arabe financés par des fonds publics. Le reportage montrait également des images de poupées sans visage, vendues dans un magasin du centre-ville. Pour la première fois en France se trouvait révélé le phénomène du communautarisme tel qu’il se développe depuis plusieurs années dans différentes villes françaises.

La polémique a envahi l’espace médiatique comme les réseaux sociaux. Un témoin de l’émission ainsi que la journaliste Ophélie Meunier ont aussitôt reçu des menaces de mort, qui ont entraîné leur placement sous protection policière.

À l’occasion de cette émission, la journaliste Ophélie Meunier n’a fait part d’aucune opinion, ni n’a souscrit à une thèse politique particulière ; elle a simplement fait son métier qui consiste à informer le public, sans travestir les faits et les circonstances. Le déontologue le plus vétilleux n’aura rien à lui reprocher.

Avant, on pouvait être menacé de mort pour avoir exprimé ses opinions – une chose inadmissible sous les latitudes d’une démocratie. Aujourd’hui, on est tout aussi menacé pour avoir informé le public d’une réalité.

Jusqu’où va le recul des libertés ? À quel stade de privation sommes-nous parvenus ? Que reste-t-il vraiment de la liberté ? Ce qu’il nous reste, c’est une liberté, sans expression. Des libertés sans expression.

Extrait du livre de Christine Kelly, « Libertés sans expression », publié aux éditions du Cherche Midi

