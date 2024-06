"La culotte" de Jean Anouilh : c’est Madame qui porte la culotte

C’est une farce tragique d’une belle envergure et d’une audace sans pareille quand elle fut représentée la première fois, et elle n’a pas pris une ride depuis. Jean Anouilh - alors au sommet de son art par sa plume acide, cruelle et incisive - décortique ce monde petit-bourgeois avec ses mœurs, et assène leurs quatre vérités aux hommes et aux femmes.

La femme est ici à l’honneur, et le propos du dramaturge résonne encore plus fort aujourd’hui, quand tant de scandales et d’abus sont découverts et dénoncés quotidiennement.

C’est pourquoi, il faut courir au plus vite à l’Athénée pour se prendre une bonne “déculottée“ !