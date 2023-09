"La culotte" de Jean Anouilh

ADA DE SAINT-PE : « Première expérience… je coche…“plaisir“. Et c’est elle qui a fait le geste ? Tu en es bien sûr ?

LEON DE SAINT-PE : Il y a toujours eu des femmes libérées. C’était une petite pionnière. J’ai fait l’amour pour la première fois avec une petite pionnière. C’est plutôt gentil.

ADA DE SAINT-PE : Ah j’oubliais… qu’est-ce qu’elle était socialement ?

LEON DE SAINT-PE : … La fille des fermiers de mon grand-père.

ADA DE SAINT-PE : Et tu n’as pas songé une minute à ce que ton geste de petit bourgeois phallocrate et dominateur pouvait laisser comme séquelles dans l’âme candide de cette enfant du peuple ?

LEON DE SAINT-PE : Mais puisque je te dis que c’est elle qui m’avait déboutonné, et qui avait deux ans de plus que moi !

ADA DE SAINT-PE : Ordure ! Répète après moi : “Je suis une ordure bourgeoise“. »