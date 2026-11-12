TRANSITION ENERGETIQUE
12 novembre 2026
La COP31 mise sur l’électrification, mais a encore besoin d’un plan pour abandonner les combustibles fossiles
Le dernier sommet des Nations Unies sur le climat, la COP31, a débuté à Antalya, en Turquie, le 9 novembre. L'un de ses principaux objectifs est de stimuler l'électrification de l'économie mondiale – en remplaçant les véhicules à essence et diesel, les chaudières à gaz et certains processus industriels qui brûlent des combustibles fossiles par des alternatives électriques.
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Freddie Daley est chercheur associé au Centre d’économie politique mondiale (Centre for Global Political Economy) de l’université du Sussex, et responsable de la recherche et de la communication au sein du projet SUS-POL.
Peter Newell est professeur de relations internationales à l’université du Sussex. En 2008, il a obtenu une bourse « ESRC Climate Change Leadership Fellow » pour travailler sur la gouvernance du développement propre.
Freddie Daley est chercheur associé au Centre d’économie politique mondiale (Centre for Global Political Economy) de l’université du Sussex, et responsable de la recherche et de la communication au sein du projet SUS-POL.
Peter Newell est professeur de relations internationales à l’université du Sussex. En 2008, il a obtenu une bourse « ESRC Climate Change Leadership Fellow » pour travailler sur la gouvernance du développement propre.