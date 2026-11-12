TRANSITION ENERGETIQUE

La COP31 mise sur l’électrification, mais a encore besoin d’un plan pour abandonner les combustibles fossiles

Le dernier sommet des Nations Unies sur le climat, la COP31, a débuté à Antalya, en Turquie, le 9 novembre. L'un de ses principaux objectifs est de stimuler l'électrification de l'économie mondiale – en remplaçant les véhicules à essence et diesel, les chaudières à gaz et certains processus industriels qui brûlent des combustibles fossiles par des alternatives électriques.