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Le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, prend la parole sur la scène du village antifasciste Campo Santo lors d'une manifestation « contre le racisme, le fascisme et l'impérialisme », en marge du congrès du Rassemblement National (RN), parti d'extrême droite, à Orléans, dans le centre de la France, le 24 octobre 2026.
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REALITE HISTORIQUE

27 octobre 2026

La colonisation, un pillage ? Voilà ce que l’histoire dit vraiment

À Orléans, samedi dernier, le maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko, a affirmé que la France avait pillé les richesses de l’Afrique pendant la colonisation. Le travail des historiens dit pourtant tout autre chose. Au Mali, justement, pays d’origine de la famille Bagayoko, l’or n’a été exploité industriellement qu’après l’indépendance. Et les travaux de l’historien Jacques Marseille ont démontré que l’empire colonial avait finalement coûté à la France plus qu’il ne lui avait rapporté.

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MOTS-CLES

histoire , colonisation , France , profits , Capital , exploitation , Racisme , Bally Bagayoko

THEMATIQUES

Histoire
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Christophe Garach

Christophe Garach est journaliste et rédacteur en chef d'Atlantico.

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