REALITE HISTORIQUE

La colonisation, un pillage ? Voilà ce que l’histoire dit vraiment

À Orléans, samedi dernier, le maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko, a affirmé que la France avait pillé les richesses de l’Afrique pendant la colonisation. Le travail des historiens dit pourtant tout autre chose. Au Mali, justement, pays d’origine de la famille Bagayoko, l’or n’a été exploité industriellement qu’après l’indépendance. Et les travaux de l’historien Jacques Marseille ont démontré que l’empire colonial avait finalement coûté à la France plus qu’il ne lui avait rapporté.