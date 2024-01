La Chine prépare-t-elle une invasion de Taïwan comme le redoutent les Occidentaux ? Petite revue des indices en présence

Dans son discours du Nouvel An, le président chinois, Xi Jinping, a déclaré que Taïwan serait "certainement réunie" à la Chine.

À l'heure où la Russie gagne du terrain en Ukraine et où le Moyen-Orient semble au bord d'un nouveau conflit régional, un affrontement militaire entre la Chine et les États-Unis est la dernière chose dont le monde a besoin.

À première vue, cependant, il pourrait sembler que la Chine se prépare à un conflit à long terme avec les États-Unis au sujet de Taïwan, l'île autonome de 24 millions d'habitants revendiquée par la Chine continentale.

Dans son discours du Nouvel An, le président chinois, Xi Jinping, a déclaré que Taïwan serait "certainement réunie" à la Chine. Cette déclaration est d'autant plus importante qu'elle intervient quelques jours avant les élections nationales taïwanaises du 13 janvier. Le résultat pourrait donner lieu à un gouvernement plus favorable à Pékin et optant pour des liens plus étroits, ou, ce qui semble actuellement plus probable, à un dirigeant taïwanais souhaitant maintenir Pékin à distance.

Les élections opposeront le Parti démocratique progressiste (DPP), favorable à l'indépendance, au parti conservateur, le Kuomintang (KMT). Le candidat du DPP, Lai Ching-te, qui est en tête des sondages, a souvent été décrit comme un défenseur plus franc de l'indépendance de Taïwan que son prédécesseur, le sortant Tsai Yingwen, qui avait adopté une approche plus diplomatique, estimant qu'il n'était pas nécessaire d'affirmer son soutien à l'indépendance puisque l'île était une nation souveraine.

Tout changement ou toute déclaration en faveur de l'indépendance est susceptible d'être considéré par Pékin comme une incitation à l'action militaire, puisqu'une déclaration formelle d'indépendance constitue une ligne rouge pour Pékin. En revanche, le KMT est considéré comme plus proche de Pékin. Les États-Unis ont traditionnellement soutenu le statut semi-indépendant de Taïwan et le considèrent comme un allié régional commode. Associés à l'intensification des vols militaires chinois autour de l'espace aérien de Taïwan, tous ces éléments font de Taïwan un déclencheur potentiel d'un conflit conventionnel entre les États-Unis et la Chine.

Autres indicateurs clés

D'autres indicateurs clés sont à surveiller. L'armée chinoise s'est développée et modernisée au cours des cinq dernières années, et ses avancées dans le domaine de la technologie des missiles hypersoniques donnent un avantage à Pékin, car les États-Unis n'ont pas encore déployé d'équivalent.

La perception croissante des États-Unis comme un ennemi au sein de la population chinoise, qui fait partie d'un discours gouvernemental, est également significative, surtout depuis 2017. Il s'agit également d'un thème commun parmi les net-citoyens chinois, dont beaucoup ont tendance à être plus nationalistes que le gouvernement.

Batailles techniques

Les États-Unis et la Chine sont déjà engagés dans une compétition économique et technologique. Celle-ci s'est poursuivie malgré l'apparent dégel des relations lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique de 2023, au cours duquel les présidents américain et chinois se sont entretenus pendant quatre heures et ont convenu de reprendre les communications entre militaires, ce qui permet d'éviter une escalade militaire accidentelle.

Ce faisant, Joe Biden a indiqué qu'il pourrait être prêt à s'éloigner légèrement de sa ligne dure afin de réduire sa dépendance à l'égard de la technologie chinoise. Son administration n'a pas autorisé les fabricants américains de puces à vendre à la Chine et a encouragé ses alliés à bloquer les exportations de puces de haute technologie. L'annulation par le fabricant néerlandais ASML de ses livraisons de machines de fabrication de puces à la Chine a été attribuée à la pression exercée par Washington. La compétition pour la suprématie économique et technologique est déjà bien engagée.

Cette concurrence entre la Chine et les États-Unis s'apparente à la tension entre les États-Unis et le Japon des années 1980 et du début des années 1990, où le développement économique et les prouesses technologiques du Japon ont suscité des inquiétudes notables parmi les décideurs politiques américains, à tel point qu'à la fin des années 1980, le Japon était considéré comme un défi plus important que l'URSS.

Mais si Pékin s'est adapté à la nouvelle réalité d'une relation Chine-États-Unis de plus en plus conflictuelle, cela ne signifie pas pour autant que la Chine veuille absolument déclencher un conflit à long terme. La Chine s'adapte à des défis considérables dans le cadre de son économie en difficulté, ce qui la rend quelque peu réticente à l'idée de passer à une situation de guerre, malgré sa rhétorique de confrontation.

Les deux parties ont des réserves

L'importante capacité industrielle de la Chine et la réduction des stocks militaires occidentaux causée par la guerre en Ukraine signifient qu'un conflit avec la Chine est quelque chose que les États-Unis peuvent difficilement se permettre.

Ce constat a été confirmé par plusieurs exercices de simulation d'un conflit à Taïwan effectués par l'armée américaine en 2020. Ces exercices ont révélé que neuf des dix issues possibles se soldaient par une défaite des États-Unis. Un conflit potentiel avec la Chine représente donc un défi de taille pour la puissance américaine.

Il est clair que les crises actuelles ont permis à la Chine de mieux comprendre les défis militaires actuels, tout en lui procurant certains avantages. Le conflit en Ukraine a procuré à la Chine plusieurs avantages économiques, notamment un meilleur accès au pétrole et au gaz russes, qui ont été le moteur de nombreuses industries européennes que les entreprises chinoises ont concurrencées. De même, les tensions au Moyen-Orient ont servi de distraction pour les États-Unis, qui ont dû se concentrer davantage sur le Moyen-Orient et l'Ukraine plutôt que de s'engager pleinement dans une confrontation avec la Chine. Ces crises ont permis à la Chine de gagner du temps pour se préparer à la suite des événements.

Ces événements montrent les connaissances que la Chine a accumulées. Dans le cas de l'Ukraine, il s'agit de l'importance de la production industrielle dans la guerre, la base industrielle russe permettant à Moscou de poursuivre le conflit. Ils mettent également en évidence les limites des capacités de l'OTAN à approvisionner l'Ukraine.

Les vulnérabilités de la puissance maritime ont été illustrées par le blocus de la mer Rouge par les Houthis. Ce blocus a démontré la possibilité d'utiliser les technologies des missiles et des drones pour défier les puissances les plus fortes. Dans le cas de la Chine, cela pourrait prendre la forme d'une utilisation par Pékin de ses capacités en matière de missiles antinavires et hypersoniques pour défier la puissance navale de Washington.

Il apparaît clairement que Pékin se prépare de plus en plus à un éventuel conflit, juste au cas où. Cette préparation pourrait contribuer à déterminer l'issue du conflit en faveur de Pékin.

Cet article a été initialement publié sur The Conversation.