La Chine, "plus gros problème de l’Amérique" : petite relecture d’Henry Kissinger sur la relation Pékin-Washington

Le secrétaire d'Etat américain Henry Kissinger est reçu par le président chinois Mao Tsé-Toung, le 24 novembre 1973 à Pékin.

L'ouvrage d'Henry Kissinger "De la Chine" ("On China", Penguin Books, 2012) est un livre magistral. Bien qu'il traite presque entièrement de la Chine, il contient de nombreux enseignements précieux pour la politique étrangère en général, et la politique étrangère américaine en particulier. J'y reviendrai dans un instant.

Le livre est divisé en trois parties. Dans la première, Kissinger donne une vue d'ensemble de l'histoire de la Chine en mettant l'accent sur le "siècle des humiliations", une période d'impuissance de la Chine face à l'Occident, au Japon et à la Russie qui colore encore fortement l'attitude de la Chine envers les puissances étrangères aujourd'hui. Dans la deuxième partie, Kissinger décrit le rapprochement sino-américain dans lequel il a, de façon célèbre, joué un si grand rôle. Non seulement la discussion du menuet diplomatique dans lequel les États-Unis et la Chine se sont engagés avant l'établissement des premiers contacts sérieux est passionnante, mais les transcriptions des conversations avec Mao et Zhou Enlai, ainsi que l'évaluation de ces deux personnes par Kissinger, le sont tout autant. La troisième partie traite de la Chine dengiste et post-dengiste, lorsque Kissinger jouait le rôle d'un homme d'État de haut rang et d'un intermédiaire de confiance entre les deux gouvernements, mais ne participait plus à la formulation active des politiques. C'est là que Kissinger tente de tirer des leçons pour la conduite de la politique américaine à l'égard de la Chine, et qu'il fournit une évaluation pleine d'espoir, mais finalement très sombre, et parfois même noire, de la voie probable que les relations pourraient prendre.

Le livre se limite à lui-même de trois manières. Premièrement, il se limite à la réticence évidente de Kissinger à critiquer explicitement la politique du gouvernement américain envers la Chine. La première mention légèrement négative de la politique américaine n'apparaît qu'à la page 131, à propos d'Eisenhower. Même lorsque l'évaluation est fortement négative (comme dans le cas des administrations de Reagan et de Clinton), elle est formulée dans un langage très nuancé et diplomatique ; elle est exprimée avec une indirectité presque chinoise et un sarcasme voilé.

À Lire Aussi

"Les origines de l'ordre politique" : la grande fresque de Francis Fukuyama

Le livre se limite également au détail avec lequel le rôle actif de Kissinger est abordé. Le lecteur a l'impression que Kissinger aurait pu facilement écrire des centaines de pages sur ses rencontres avec Mao et Zhou (car, outre sa mémoire, il peut également s'appuyer sur de volumineux documents et transcriptions des conversations), mais qu'il a choisi d'être très concis.

Enfin, le livre est autolimité en ce sens qu'il ne traite que de la Chine. Les autres "acteurs" comme le Vietnam, le Cambodge, l'Union soviétique, l'Inde, etc. ne sont mentionnés que lorsqu'ils sont liés à la Chine. Il est intéressant de noter que l'Europe, qui n'a joué aucun rôle politique dans le rapprochement avec la Chine, est totalement absente.

Le livre est empreint d'admiration pour la manière chinoise de mener la diplomatie et on a parfois l'impression que Kissinger aurait préféré être un négociateur chinois plutôt qu'américain. Comme il l'écrit, l'Occident a peut-être parfois exagéré la sophistication et la profondeur des interlocuteurs chinois - il est donc conscient de cette possibilité mais cela n'affecte guère le contenu du livre. Sans surprise, Zhou Enlai occupe la première place :

"En quelque 60 ans de vie publique, je n'ai pas rencontré de personnage plus fascinant que Zhou Enlai... La passion de Mao s'efforçait d'écraser l'opposition. L'intellect de Zhou cherchait à la persuader ou à la déjouer. Mao était sardonique, Zhou pénétrant". (p. 241).

L'image de Mao qui "traitait ses interlocuteurs depuis les hauteurs de l'Olympe comme s'ils étaient des étudiants diplômés subissant un examen sur la pertinence de leurs idées philosophiques" (p. 448) est moins claire, malgré de nombreuses citations directes des conversations. Bien que Kissinger ne le dise jamais, Mao apparaît parfois non pas comme un Dieu descendu d'en haut pour passer un peu de temps avec les humains, mais comme souffrant peut-être d'un complexe d'infériorité, comme lorsqu'il essaie de montrer sa largeur d'esprit en ridiculisant ses propres slogans révolutionnaires. Je ne pense pas qu'un homme politique sérieux doive faire cela - à moins qu'il ne veuille faire des courbettes à son interlocuteur.

À Lire Aussi

Mais comment nous sommes-nous enfermés dans l’ère du désespoir qui caractérise l’année 2022 ?

Deng était, bien sûr, très différent de Mao et de Zhou. Son "style acerbe et sans langue de bois", son "dédain pour le philosophique en faveur de l'éminemment pratique" (p. 324) le distinguent. Il s'occupait de savoir combien de repas devaient prendre les conducteurs de train, et non de questions plus nobles. Il gouvernait entièrement dans les coulisses : "Deng n'a occupé aucune fonction importante ; il a refusé tous les titres honorifiques ; il n'est presque jamais apparu à la télévision et a pratiqué la politique presque entièrement en coulisses. Il ne gouvernait pas comme un empereur mais comme un mandarin principal" (p. 334). Et dans un détail intéressant, Kissinger mentionne que le dernier visiteur étranger que Deng a rencontré était Brent Scowcroft en 1989 (après Tiananmen). Deng a passé les dernières années de sa vie (il est mort en 1997) à vivre en reclus - une image de Deng que ceux qui l'ont vu sur les écrans de télévision rebondir avec énergie même à l'âge de 70 ans ont du mal à évoquer. Après sa mort, Deng a été incinéré et ses cendres se sont dispersées dans la mer - un fort contraste avec Mao.

Les derniers chapitres couvrant la période de crise des relations sino-américaines après le massacre de Tiananmen traitent de la politique américaine à l'égard de la Chine, mais plus généralement des régimes non démocratiques. Kissinger critique poliment mais non moins fermement le point de vue de l'establishment américain selon lequel des relations pacifiques ne sont possibles qu'avec des gouvernements démocratiques :

"Les Américains insistaient sur le fait que les institutions démocratiques étaient nécessaires pour garantir une compatibilité des intérêts nationaux. Cette proposition - qui constitue un véritable article de foi pour de nombreux analystes américains - est difficile à démontrer à partir de l'expérience historique. Lorsque la Première Guerre mondiale a commencé, la plupart des gouvernements en Europe (y compris la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne) étaient gouvernés par des institutions essentiellement démocratiques. Néanmoins, [la guerre]... a été approuvée avec enthousiasme par tous les parlements élus. " (pp. 425-6).

À Lire Aussi

Tensions sur Taïwan : conciliation ou fermeté face aux régimes autoritaires, le match des résultats produits

De plus, "si l'adoption des principes américains de gouvernance devient la condition centrale du progrès dans tous les autres domaines de la relation, l'impasse est inévitable" (p. 452).

Le messianisme américain des valeurs universelles qui, en langage pratique, signifie que tous les pays doivent adopter la voie américaine et être inclus dans un système international dirigé par les États-Unis, fait l'objet de critiques répétées. La Chine, "un pays qui, pendant la plus grande partie de sa période moderne - qui, en Chine, commence il y a deux mille ans - s'est considéré comme le sommet de la civilisation, et qui, pendant près de deux siècles, a considéré que sa position morale unique de leader mondial avait été usurpée par la rapacité des puissances coloniales occidentales et japonaises" (p. 511), n'acceptera probablement jamais un rôle aussi secondaire dans la hiérarchie internationale.

Dans l'avant-dernière page du livre, Kissinger met en garde les décideurs américains : "Les Américains n'ont pas besoin d'être d'accord avec l'analyse chinoise pour comprendre que faire la leçon à un pays ayant une histoire millénaire sur son besoin de "grandir" peut être inutilement grinçant" (p. 546). Avec l'administration Trump qui évite consciemment le messianisme des valeurs universelles en faveur d'une politique d'intérêt national plus réaliste (mais mal exécutée), les remontrances de Kissinger sont moins pertinentes que d'habitude. Mais, comme il est probable que les États-Unis reviennent, après la prochaine élection [comme cela s'est produit] ou celle d'après, à leur messianisme traditionnel, ces mises en garde peuvent être plus appropriées.

Cet article a été publié initialement sur le site de Branko Milanovic : cliquez ICI